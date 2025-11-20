Cristina: “Sin pan, hay circo… o papel higiénico”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre el Cyber Monday y el consumo en la administración libertaria. También cargó contra la causa Cuadernos.

La expresidenta y líder del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió nuevamente a la causa Cuadernos y cuestionó su validez luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volviera a procesar al exsargento Jorge Bacigalupo por la supuesta adulteración de los cuadernos que dieron origen al expediente. Las declaraciones las realizó a través de la red social X.

Según la publicación, las pericias oficiales “confirmaron que los cuadernos no fueron escritos, sino fabricados”, y que habrían sido “adulterados, reescritos y dictados”. Fernández de Kirchner calificó al caso como una “opereta judicial” y afirmó que todo lo denunciado en años anteriores “se termina demostrando”.

En su mensaje, la exmandataria cuestionó además el rol del periodista Diego Cabot —quien recibió los cuadernos según la versión difundida por La Nación— y criticó a los exfiscales y jueces intervinientes. “¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie?”, expresó, al tiempo que calificó el escenario como “Argentina sin Estado de derecho y con la cancha inclinada”.

La publicación también cuestionó a Clarín y La Nación, al señalar que no dieron cobertura al nuevo procesamiento de Bacigalupo. “No publicaron una sola línea... mutis por el foro”, sostuvo.

Finalmente, Fernández de Kirchner incluyó una referencia irónica al contexto económico y al consumo, citando una nota publicada por Clarín donde se destacó que el papel higiénico fue el producto más vendido en el Cyber Monday. “Pensar que en 2015 los argentinos compraban aires acondicionados o planificaban sus vacaciones”, escribió, para luego cerrar: “Si no hay pan, que haya circo... o papel higiénico”.

