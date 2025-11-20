El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Cristina: “Sin pan, hay circo… o papel higiénico”
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre el Cyber Monday y el consumo en la administración libertaria. También cargó contra la causa Cuadernos.Política20/11/2025Ivana Chañi
La expresidenta y líder del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió nuevamente a la causa Cuadernos y cuestionó su validez luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volviera a procesar al exsargento Jorge Bacigalupo por la supuesta adulteración de los cuadernos que dieron origen al expediente. Las declaraciones las realizó a través de la red social X.
Según la publicación, las pericias oficiales “confirmaron que los cuadernos no fueron escritos, sino fabricados”, y que habrían sido “adulterados, reescritos y dictados”. Fernández de Kirchner calificó al caso como una “opereta judicial” y afirmó que todo lo denunciado en años anteriores “se termina demostrando”.
En su mensaje, la exmandataria cuestionó además el rol del periodista Diego Cabot —quien recibió los cuadernos según la versión difundida por La Nación— y criticó a los exfiscales y jueces intervinientes. “¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie?”, expresó, al tiempo que calificó el escenario como “Argentina sin Estado de derecho y con la cancha inclinada”.
NUNCA EXAGERAMOS.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 20, 2025
Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero… pic.twitter.com/ZKlR1YTt5P
La publicación también cuestionó a Clarín y La Nación, al señalar que no dieron cobertura al nuevo procesamiento de Bacigalupo. “No publicaron una sola línea... mutis por el foro”, sostuvo.
Finalmente, Fernández de Kirchner incluyó una referencia irónica al contexto económico y al consumo, citando una nota publicada por Clarín donde se destacó que el papel higiénico fue el producto más vendido en el Cyber Monday. “Pensar que en 2015 los argentinos compraban aires acondicionados o planificaban sus vacaciones”, escribió, para luego cerrar: “Si no hay pan, que haya circo... o papel higiénico”.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.