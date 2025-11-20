"Edición limitada": El curioso posteo de Patricia Bullrich sobre los DNI

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, generó revuelo en redes sociales al publicar un curioso mensaje sobre el DNI.

Política20/11/2025

cnne-1458025-patricia-bullrich-conclusiones-4

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un curioso tuit en el que advirtió que se terminaron los DNI emitidos en esta semana con su firma. 

“DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK”, escribió Bullrich. Y siguió: “Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí”.

“Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo”, cerró Bullrich en referencia a Diego Santilli, actual ministro del Interior y quien tiene a cargo el Renaper. 

150625cristinafernandezkirchnercfkbalconafpg-2043452Cristina: “Sin pan, hay circo… o papel higiénico”

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
d9d9fabe-ae0c-49ea-9e13-884126a5dc57

Es ley el Presupuesto General de la Provincia 2026

Política20/11/2025

El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail