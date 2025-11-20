"Edición limitada": El curioso posteo de Patricia Bullrich sobre los DNI

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un curioso tuit en el que advirtió que se terminaron los DNI emitidos en esta semana con su firma.

“DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK”, escribió Bullrich. Y siguió: “Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí”.

“Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo”, cerró Bullrich en referencia a Diego Santilli, actual ministro del Interior y quien tiene a cargo el Renaper.

Con información de Noticias Argentinas