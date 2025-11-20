El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
“La Constitución habilita la reelección de Sáenz”, aseguró el ex procurador del Tesoro
El exministro de Justicia y exprocurador del Tesoro, Rodolfo Barra, analizó el alcance de la reforma constitucional de 2021 y sostuvo que el período iniciado en 2023 cuenta como “primer mandato” bajo la nueva norma.Política20/11/2025Ivana Chañi
El exministro de Justicia de la Nación y exprocurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo —en diálogo con Aries— que el gobernador Gustavo Sáenz está constitucionalmente habilitado para postularse a un nuevo mandato en 2027, según la interpretación jurídica derivada de la reforma constitucional realizada en Salta en 2021.
Barra recordó que la reforma aprobada en 2021 —cuando Sáenz ya ejercía como gobernador— estableció un límite de dos mandatos consecutivos, pero sin incluir una cláusula transitoria que definiera el alcance sobre los períodos en curso. Para el jurista, esa omisión no fue accidental: “El silencio también puede ser afirmativo. No puede presumirse una omisión involuntaria del constituyente”.
Con ese criterio, explicó que la aplicación de la nueva Constitución rige a partir del siguiente período posterior a la reforma, es decir, el iniciado en 2023. “Ese es el primer mandato conforme a la nueva Constitución. Por lo tanto, el período 2027-2031 sería el segundo mandato habilitado por la norma”, señaló.
El exministro también repasó cómo otras provincias y la Constitución Nacional resolvieron transiciones similares mediante cláusulas específicas, lo que en el caso salteño no ocurrió. “No se quiso establecer un sistema de transición. La nueva Constitución se aplica a partir del mandato que comienza luego de su sanción”, enfatizó.
Barra agregó que los estándares internacionales en derechos humanos —que integran la Constitución Nacional desde 1994— también respaldan la interpretación favorable al derecho a ser elegido. Citó el artículo 23 de la Convención Americana, que establece que la ley solo puede limitar la candidatura por criterios objetivos como edad, nacionalidad, residencia o condena penal.
“Las restricciones deben ser excepcionales, y siempre respetando el derecho electoral pasivo”, sostuvo.
Consultado sobre eventuales planteos judiciales, el exministro afirmó que es probable que la discusión llegue a tribunales si Sáenz decide competir nuevamente. Sin embargo, consideró que la revisión nacional solo sería posible en caso de afectación al sistema republicano, algo que —según aclaró— no se configura aquí. “La Corte solo interviene ante reelecciones indefinidas. Este no es el caso”, explicó.
Finalmente, Barra destacó que la propia Corte de Justicia de Salta ya emitió una opinión preliminar en la misma dirección, aunque aclaró que la definición final dependerá de la judicialización y del voto popular. “Primero está la decisión del interesado y, después, el voto del pueblo, que es soberano”, concluyó.
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.