Stock de sangre critico en el Centro de Hemoterapia: falta 0+ y 0

En la mañana de este martes, el Centro Regional de Hemoterapia instaló su colecta móvil frente al Hotel en la calle Balcarce, con el objetivo de acercar a los salteños a la donación de sangre y reforzar los stocks de los grupos más requeridos.

“Estamos acá para que la gente se acostumbre a vernos, que se acerque a donar sangre, que sepa que es un procedimiento rápido y sencillo y que después puede seguir con sus actividades normales”, explicó por Aries la Dra. Marcela Espinoza, a cargo de la jornada. “Siempre hay pacientes que no tienen familia, que son derivados del interior y necesitan nuestra ayuda para sus tratamientos”, agregó.

La doctora destacó la importancia de donar especialmente los grupos 0 positivo y 0 negativo, los más demandados por los pacientes. “El 0 positivo es el grupo más común y por eso hay una alta demanda; el 0 negativo es muy escaso y cuando se necesita para varios pacientes, se acaba rápidamente el stock”, señaló.

Espinoza indicó que aunque la reposición de sangre se está recuperando lentamente debido a la alta demanda, “no hay necesidad que no se haya podido responder”, y destacó la creciente participación de los jóvenes: “Especialmente los chicos a partir de 16 años se animan, tienen intriga por conocer algo nuevo y son los que más se acercan”.