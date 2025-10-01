Stock de sangre critico en el Centro de Hemoterapia: falta 0+ y 0

Las ventas en Cofruthos cayeron hasta un 40%
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
Los niveles de reserva tardan en recuperarse frente a la presión de los tratamientos, por lo que las donaciones y las campañas de colectas son claves.
En la mañana de este martes, el Centro Regional de Hemoterapia instaló su colecta móvil frente al Hotel en la calle Balcarce, con el objetivo de acercar a los salteños a la donación de sangre y reforzar los stocks de los grupos más requeridos.
“Estamos acá para que la gente se acostumbre a vernos, que se acerque a donar sangre, que sepa que es un procedimiento rápido y sencillo y que después puede seguir con sus actividades normales”, explicó por Aries la Dra. Marcela Espinoza, a cargo de la jornada. “Siempre hay pacientes que no tienen familia, que son derivados del interior y necesitan nuestra ayuda para sus tratamientos”, agregó.
La doctora destacó la importancia de donar especialmente los grupos 0 positivo y 0 negativo, los más demandados por los pacientes. “El 0 positivo es el grupo más común y por eso hay una alta demanda; el 0 negativo es muy escaso y cuando se necesita para varios pacientes, se acaba rápidamente el stock”, señaló.
Espinoza indicó que aunque la reposición de sangre se está recuperando lentamente debido a la alta demanda, “no hay necesidad que no se haya podido responder”, y destacó la creciente participación de los jóvenes: “Especialmente los chicos a partir de 16 años se animan, tienen intriga por conocer algo nuevo y son los que más se acercan”.
La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, advierte que el modelo económico actual deja endeudadas a las pequeñas empresas y afecta el empleo.
El presidente de la Cámara de Panaderos sostuvo que las medidas del gobierno nacional atentan contra los comercios. “A la gente no le alcanza la plata” advirtió.
El ministro de Infraestructura explicó que gran parte del endeudamiento corresponde al Fondo de Reparación Histórica y al crédito del Bicentenario.
El ministro de Infraestructura de la provincia advirtió que el Gobierno nacional paralizó escuelas, rutas y plantas de saneamiento.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.