Terminal de Salta: “Buscamos que sea más segura, ordenada y funcional”

Por Aries, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, confirmó que el 26 de febrero de 2026 finalizará la concesión actual de la terminal de ómnibus, vigente desde 2001. En este contexto, la gestión municipal planifica una renovación integral del principal acceso terrestre de la ciudad, luego de que este miércoles, en sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobara el proyecto de ordenanza que crea la Sociedad Anónima Unipersonal ‘Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U.”.

“Desde que asumimos la gestión comenzamos conversaciones con la empresa actual y otras interesadas para elaborar un pliego que permita una terminal acorde a la sexta ciudad más importante del país”, señaló Chalabe. Según explicó, el proyecto busca no solo modernizar la infraestructura, sino también revitalizar la zona comercial alrededor de la terminal.

El plan previsto en el presupuesto 2026 incluye obras desde el peaje hasta la Avenida San Martín, que abarcan recuperación de calzadas, espacios verdes, iluminación, accesibilidad y desvío de tránsito pesado, por lo que confirmó que la terminal continuará en el mismo lugar. “Antes de cambiar de lugar la terminal, somos conscientes de que debemos contar con un espacio más moderno, ordenado y seguro para todos los salteños y turistas”, afirmó.

En ese sentido, Chalabe remarcó que el instrumento legal aprobado permite que, en caso de no presentarse una propuesta privada “superadora”, la terminal de ómnibus vuelva a estar administrada directamente por la gestión municipal.

“Se trata de una apertura para que empresas interesadas presenten un proyecto que modernice la terminal, la haga más segura, ordenada y con mejor accesibilidad, además de revitalizar comercialmente la zona, hoy deteriorada”, señaló Chalabe.

“La idea no es construir un shopping de diez pisos, sino mejorar lo que ya existe y transformar la terminal en un lugar más atractivo, seguro y funcional para todos”, concluyó el jefe de Gabinete.