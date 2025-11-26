El banco que paga 33% de TNA y lidera el ranking de Plazos Fijos hoy

Las billeteras virtuales actualizaron la Tasa Nominal Anual (TNA) de sus rendimientos diarios este miércoles, destacando a Ualá como la líder con un 38,00% de TNA en su cuenta remunerada.
Este miércoles 26 de noviembre, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas). Veamos cómo quedaron.
Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos
Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.
Banco Macro: 29.00 %
Banco Credicoop: 28.00 %
Banco ICBC: 28.00 %
Banco Nación: 27.00 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 26.00 %
Banco BBVA: 26.00 %
Banco Ciudad de Buenos Aires: 26.00 %
Banco Santander: 25.00 %
Banco Galicia: 24.00 %
Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos
Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:
Banco Voii: 33.00 %
Crédito Regional Compañía Financiera: 33.00 %
Banco Meridian: 32.50 %
Banco de la Provincia de Córdoba: 32.00 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 32.00 %
REBA Compañía Financiera: 32.00 %
Banco Bica: 31.00 %
Banco de Corrientes: 31.00 %
Banco CMF: 30.00 %
Banco del Sol: 30.00 %
Banco Julio: 30.00 %
Banco Mariva: 30.00 %
Banco Masventas: 30.00 %
Bibank: 30.00 %
Banco Dino: 29.00 %
Banco Hipotecario: 28.50 %
Banco del Chubut: 28.00 %
Banco COMAFI: 27.50 %
¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?
Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:
Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos
Indicá el monto a invertir y la cantidad de días
Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.
¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?
El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.
Con información de El Economista
