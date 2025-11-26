La medida implica la desvinculación de 220 empleados -incluidos equipos de gestión y cadena de suministro- y representa un cambio estructural para la filial. Concentrará su operación en ventas y servicio.
La Casa Rosada acordará con otras dos provincias la eliminación de las retenciones al petróleo
Neuquén y Santa Cruz se sumarán al convenio al que ya había adherido Chubut para que el crudo convencional no pague derechos de exportación desde 2026.Economía26/11/2025
En medio de las negociaciones para conseguir los consensos en el Congreso para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, el Gobierno recibirá a dos gobernadores de provincias petroleras para sumarlas al convenio de la quita de retenciones al crudo convencional.
Según trascendió el ministro de Economía, Luis Caputo, espera firmar este jueves la adhesión de Santa Cruz y Neuquén al esquema que inauguró Chubut la semana pasada y por la cual las ventas externas del crudo -de explotaciones que no sean Vaca Muerta- dejarán de pagar derechos de exportación desde 2026.
Las administraciones de Claudio Vidal y Rolando Figueroa deberán ratificar el convenio mediante la revisión de regalías y cánones.
Por su parte, Mendoza -gobernada por Alfredo Cornejo hoy de visita en la Casa Rosada- planteó su interés en adherir al régimen de quita de retenciones, aunque aun no hay fecha para concretar el entendimiento.
El beneficio, que también podría extenderse a provincias como Salta y La Pampa, apunta a bajar la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones petroleras por fuera del boom de Vaca Muerta. También busca aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido, sostienen en Nación.
Santa Cruz está más interesada en avanzar con el acuerdo que Neuquén, dado que no tiene un volumen significativo de producción no convencional. Y además, recientemente adjudicó áreas de exploración y explotación de las que se retiró YPF.
En el primer convenio del nuevo régimen, firmado el 18 de noviembre, Chubut se comprometió a aplicar una rebaja de regalías, de 12% a 8%, para los campos maduros convencionales en actividad.
El gobernador de Santa Cruz suma otro reclamo al gobierno de Milei
A la quita de retenciones para las áreas maduras de petróleo convencional, el gobernador Claudio Vidal le sumará otro reclamo en sus reuniones de este jueves con el gobierno nacional.
Según adelantó, tanto con Caputo como con el ministro del Interior, Diego Santilli, pedirá que se destraben los fondos para las obras de una de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, que tienen financiamiento de China y están paralizadas hace dos años.
El mandatario dijo que está todo casi listo para reactivar esa construcción, pero falta una definición de Nación. Lo dijo tras recorrer este martes, con las autoridades chinas en materia energética, la represa Jorge Cepernic.
“El encuentro fue muy bueno. La predisposición de China es total. La obra es prioritaria para la provincia y muy importante para el país”, escribió el jefe provincial en su cuenta X.
“Solo falta que el gobierno nacional haga la solicitud de desembolso a los bancos chinos a través de Enarsa”, remarcó Vidal.
TN
Las billeteras virtuales actualizaron la Tasa Nominal Anual (TNA) de sus rendimientos diarios este miércoles, destacando a Ualá como la líder con un 38,00% de TNA en su cuenta remunerada.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Con el mayorista en baja y los tipos financieros contenidos, el Gobierno enfrenta una licitación decisiva para estirar plazos y aliviar los fuertes compromisos de fin de año.
El PBI creció 0,5% pese a la tensión financiera previa a las elecciones. Consultoras revisan al alza sus proyecciones y anticipan un 2025 con expansión cercana al 4,5%.
El ministro afirmó que la competitividad no depende del dólar sino de reducir impuestos, y remarcó que el Gobierno avanzará en cambios clave para formalizar, generar empleo y expandir el crédito.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.