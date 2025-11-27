431 kilos de cocaína y un nombre insólito: el operativo “Sapardo Titular” en Salta

El Gobierno nacional informó en X una histórica incautación en Salta: 431 kilos de cocaína atrapados en el monte por Gendarmería. El operativo fue nombrado irónicamente “Sapardo Titular”, en referencia a un meme viral.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció en su cuenta oficial de X un operativo denominado “Sapardo Titular”, en el que efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 431 kilos de cocaína en la provincia de Salta.

Según el comunicado, la droga iba a ser ingresada a pie por una zona de monte cuando los narcos abrieron fuego contra los gendarmes, que repelieron el ataque y lograron capturar a uno de los integrantes de la banda.

La cartera de Seguridad calificó la incautación como “histórica” y destacó que se evitó que “miles de millones de pesos lleguen al narcotráfico”. El peculiar nombre del operativo, que alude a un chiste viral de la red social X, generó repercusión inmediata.

