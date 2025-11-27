Salta cierra el Mes de la Música con un gran concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil

La Agencia de Cultura Activa, a través de la Municipalidad de Salta, invita y acompaña a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS) en el cierre del Mes de la Música, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a las 19:30 en el Paseo Ex Palúdica, con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrolla en el marco del homenaje a Santa Cecilia, patrona de la música, y propone un concierto que reúne a invitados de gran trayectoria, agrupaciones juveniles y estudiantes de diversas regiones para promover la integración artística y el intercambio cultural.

“¡Viva la Música!”, contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, dirigida por Sergio Altamirano; la Orquesta Infantil, el Coro Infantil y los alumnos de Iniciación Musical de la OSIJS, dirigidos por Carolina Pineda Andrade, Silvana Acosta y Bernardita Sarmiento; y el Coro de Infancias y Jóvenes del CApEC (Centro Andino para la Educación y la Cultura) de Tilcara, Jujuy, bajo la dirección de Neus Salvá Gamba y Cecilia Piraino.

La puesta artística incluirá un repertorio diverso, con obras del cancionero latinoamericano, música sinfónica y piezas tradicionales de distintas culturas del mundo, además de interpretaciones conjuntas que reunirán a más de un centenar de niños y jóvenes en escena.

El programa destacado del viernes comprende la apertura a cargo de Iniciación Musical; la presentación del repertorio invitado del Coro del CApEC; la interpretación de Pompa y Circunstancia por la Orquesta Infantil junto a la Banda Municipal; y Sueña, a cargo de la Orquesta y el Coro Infantil de la OSIJS. El cierre incluirá dos obras en conjunto: Marcha Radetzky y Carnavalito del Duende, con la participación de todas las agrupaciones.

Además, la Orquesta ofrecerá melodías londinenses acompañadas por percusión corporal de ambos coros, mientras que los estudiantes de Iniciación Musical presentarán «La luna llena», de Abel Pintos.

El Coro del CApEC interpretará, asimismo, un repertorio integrado por el Sr. Juan Sebastián (arreglo de María Elena Walsh); Hanac Pachap,música barroca americana del Perú; Poniegu, canción de cuna tradicional de Mallorca; Carnavalero, de Balvina Ramos; y Kusimama, de Kenia (Jim Papoulis).