Feria de salud en El Tribuno con servicios gratuitos

La actividad se llevará a cabo en el complejo Nicolás Vitale este miércoles 1 y jueves 2 de octubre, incluyendo controles médicos y donación de sangre.

Salta01/10/2025

Este miércoles 1 y jueves 2 de octubre se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en el Complejo Nicolás Vitale, ubicado en calle Diario la Razón 4400 del barrio El Tribuno.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Controles médicos

Presión arterial y signos vitales.
Realización de PAP.
Vacunación.
Consejería y Educación

Nutrición.

Nutrición.

Diabetes.
Salud Mental y Adicciones.
Salud Sexual y Reproductiva.
Materno Infancia.
Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad).

Prevención

Hipertensión y Diabetes.
Accidentes.

Hábitos Saludables

Alimentación Sana.
Actividad Física.
Acción solidaria

Donación de Sangre.

