Feria de salud en El Tribuno con servicios gratuitos

Este miércoles 1 y jueves 2 de octubre se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en el Complejo Nicolás Vitale, ubicado en calle Diario la Razón 4400 del barrio El Tribuno.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Controles médicos

Presión arterial y signos vitales.

Realización de PAP.

Vacunación.

Consejería y Educación

Nutrición.

Diabetes.

Salud Mental y Adicciones.

Salud Sexual y Reproductiva.

Materno Infancia.

Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad).

Prevención

Hipertensión y Diabetes.

Accidentes.

Hábitos Saludables

Alimentación Sana.

Actividad Física.

Acción solidaria

Donación de Sangre.