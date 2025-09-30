El fisco investigará operaciones de Tabacalera Sarandí en 2024 con clientes que, según la AFIP, no tenían respaldo económico.
La informalidad laboral en Argentina alcanza el 60%: “Es una bomba de tiempo”
El aumento de la informalidad laboral preocupa por los bajos salarios, la falta de cobertura y el impacto futuro en la seguridad social.Argentina30/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el doctor en Economía Jorge Paz alertó sobre el fuerte incremento de la informalidad laboral en Argentina, que según sus estimaciones alcanzó el 60% de los trabajadores, duplicando el nivel histórico de 30% logrado tras años de acuerdos y regulaciones con sectores empresariales.
“Esto es una forma de endeudamiento. Estamos pateando problemas para adelante. Los trabajadores informales tienen salarios más bajos, carecen de cobertura contra accidentes laborales y, en algún momento, van a necesitar jubilarse”, afirmó Paz, quien advirtió que la situación constituye una “bomba de tiempo” para las futuras generaciones.
El especialista explicó que la expansión de la informalidad se debe, en parte, a la flexibilización de controles y a permitir que el mercado defina las reglas de juego. “Si bien hay cambios en el mundo laboral, con más trabajadores autónomos y nuevas formas de empleo, la ausencia de regulación y la falta de aportes previsionales generan un problema estructural”, subrayó.
Paz también destacó que, a pesar de la informalidad creciente, el 80% de la población sigue dependiendo del trabajo asalariado. Sin embargo, muchos trabajadores independientes no realizan los aportes correspondientes, lo que a largo plazo compromete la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
“Muchas personas viven con urgencia, pensando en cómo ‘parar la olla’ hoy, y no pueden hacer aportes porque no les alcanza para comer. Eso es lo que hace que este tema sea acuciante y urgente de resolver”, concluyó.
Los adultos mayores podrán acceder a rebajas de hasta 20% en productos de limpieza y perfumería, y 10% en alimentos.
Los programas, denominados "Solidaridad" y "Tridente", contemplan maniobras en el Atlántico Sur para cooperación y defensa, y se avanzó por decreto ante la falta de tratamiento legislativo en el Congreso.
La ANMAT prohibió la distribución y fabricación de instrumentos médicos para cirugíasArgentina30/09/2025
La ANMAT prohibió la distribución y fabricación de una serie de instrumentos médicos utilizados para cirugías. La medida fue tomada debido a las irregularidades presentadas por los productos.
El título secundario completo ya no es suficiente para conseguir un empleo de calidad: solo el 10% de quienes lo poseen logran acceder a puestos profesionales.
La venta de combustibles en el país sufrió una notable caída al registrar una caída del 2,9% respecto a julio. Aunque la cifra interanual mostró una leve suba del 0,4%, la baja mensual refleja una contracción en el consumo.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.