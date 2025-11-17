Sheikh Hasina, de 78 años, fue acusada de crímenes de lesa humanidad por la violenta represión a protestas estudiantiles en julio del año pasado.
Referéndum en Ecuador: el oficialismo sufrió una dura derrota y la ciudadanía rechazó la reforma constitucional
Ecuador votó cuatro cambios impulsados por Noboa: nueva Constitución, bases militares extranjeras, reducción del Parlamento y fin del financiamiento estatal a partidos. Todas fueron rechazadas.El Mundo17/11/2025
Ecuador cerró una histórica jornada de votación en un referéndum que sometió al voto popular cinco preguntas centrales impulsadas por el presidente Daniel Noboa, aunque todas las iniciativas fueron rechazadas. Entre las propuestas estaba avanzar con una reforma constitucional, habilitar bases militares extranjeras, reducir el Parlamento y eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos.
En concreto, la reforma constitucional fue rechazada por el 61,49% de los votos, mientras que el 38,51% respaldó la iniciativa de Noboa. Esta tendencia se repitió en el resto de las preguntas, incluso la referida a la instalación de bases militares extranjeras, donde el "No" se impuso por el 60,12% sobre el "Si", que recibió apoyo del 39,88% de los votantes.
Noboa, promotor del referéndum, se esperó los resultados del escrutinio en un hotel de la comuna de Olón donde tiene su residencia de playa. Por su parte, Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, principal fuerza de oposición que hizo campaña por el "No", siguió el conteo en la sede del partido en la capital Quito.
El presidente reconoció la derrota en las urnas y aseguró, a través de una publicación en su cuenta de X, que su "compromiso no cambia, se fortalece".
"Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", escribió el mandatario.
Qué se votó en la consulta popular
Más de 13,9 millones de ecuatorianos fueron habilitados para responder cuatro preguntas que podrían reconfigurar el sistema político y más del 80% asistió a las urnas. Entre ellas, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna y la posibilidad de permitir nuevamente bases militares extranjeras en el país, una prohibición vigente desde 2009, cuando Estados Unidos debió abandonar la base de Manta.
Las otras dos preguntas buscaban modificar la estructura del Estado: reducir la Asamblea Nacional de 151 a 73 miembros y eliminar la financiación pública de los partidos políticos, que pasarían a sostenerse únicamente con aportes privados.
Reelegido en abril hasta 2029, Noboa argumentó que la Constitución de 2008 (promovida por Rafael Correa) limita su capacidad para enfrentar al crimen organizado, atraer inversiones y generar empleo. El detonante de su iniciativa fueron recientes fallos de la Corte Constitucional que anularon leyes clave por considerarlas inconstitucionales.
En paralelo, el mandatario negocia con la administración de Donald Trump un acuerdo para que Estados Unidos instale dos bases militares en la costa ecuatoriana, recuperando presencia estratégica en el Pacífico sudamericano.
La jornada cuenta con la supervisión de 781 observadores, entre ellos 41 internacionales pertenecientes en su mayoría a la Organización de Estados Americanos (OEA). En Ecuador el voto es optativo desde los 16 años, mientras que es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 64, bajo multa de u$s47 por no sufragar.
Ámbito
El accidente ocurrió en la provincia de Khanh Hoa cuando un desprendimiento de tierra y rocas alcanzó un autobús con 40 pasajeros. Otras 19 personas resultaron heridas.
El presidente ucraniano busca sistemas antimisiles y más apoyo militar en medio de una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles.
El primero de seis vuelos arribó a La Habana con alimentos y artículos básicos para los damnificados; más donativos llegarán por mar en los próximos días.
La resolución se suma a ataques marítimos recientes y genera preocupación regional sobre el impacto político y militar de la medida.
Maduro pidió “paz” cantando “Imagine” mientras EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogasEl Mundo17/11/2025
Washington destruyó otra embarcación con presuntos “narcoterroristas” y movilizó al USS Gerald R. Ford, en una operación ordenada por el Gobierno de Donald Trump.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.