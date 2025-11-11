Cristian Castro y Mariela Sánchez: del casamiento anunciado al escándalo en Mendoza

“No hay tecnología que iguale la emoción de un libro”: la reflexión de una librera salteña
En el Día de las Librerías, Ana Benedetti reivindicó el valor del papel y la experiencia sensorial de leer más allá de las pantallas.
A solo cuatro días de dejar la casa que compartían, el cantante fue visto paseando con otra mujer. Mariela rompió el silencio: “Estoy muy triste, me enteré por los medios”.Sociedad11/11/2025
La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez volvió a escribir un capítulo inesperado. Tras múltiples idas y vueltas, reconciliaciones y hasta un compromiso formal con fecha de casamiento, el romance entre el cantante mexicano y la empresaria cordobesa llegó —una vez más— a un abrupto final.
A menos de cuatro días de haberse ido de la casa que compartían, Cristian fue visto paseando por Mendoza con una mujer que no era Mariela, lo que desató un verdadero escándalo.
La noticia explotó luego de que Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, publicara un video que mostraba al cantante de Azul caminando por las calles mendocinas acompañado por una misteriosa morocha.
“Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada! Hace tres doritos, ¿no estaba hace más de un año con su novio?”, escribió la periodista en sus redes, sin disimular su asombro.
“Estoy muy triste”: Mariela Sánchez rompió el silencio
La primera en reaccionar a la noticia fue Mariela Sánchez, quien, visiblemente afectada, confirmó que se enteró de la situación a través de los medios.
En un audio enviado a Pochi, la cordobesa reconoció que no tenía idea de lo que estaba pasando y que se encontraba en shock.
“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos, de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, expresó.
Mariela además reconoció haber conocido a la joven que ahora acompaña a su expareja.
“Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir… Estoy muy triste. Vino la chica acá y no sé absolutamente nada”, agregó, dejando en claro su desconcierto y dolor.
De los planes de boda al escándalo
El fin de la relación llegó en el momento más inesperado. Hace tan solo una semana, Cristian y Mariela habían anunciado oficialmente su casamiento.
“Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz”, había declarado el propio cantante en diálogo con Carlos Paz Vivo. Sin embargo, los planes se desmoronaron en cuestión de días.
Con información de La Voz
En el Día de las Librerías, Ana Benedetti reivindicó el valor del papel y la experiencia sensorial de leer más allá de las pantallas.
Gracias a la escuela del mercado, los puesteros mejoran su comunicación con visitantes extranjeros y amplían sus oportunidades. “Nos da herramientas y también esperanza”, aseguraron.
La reconocida locutora y periodista Sumeia Jadur se pondrá al frente de "Feliz Verano" a partir del 1º de diciembre. El programa, el más escuchado de la temporada estival, regresará con una propuesta renovada.
La conductora aprovechó el desafío culinario para recordar su pasado con el exfutbolista, quien no se quedó atrás y retrucó con ironía: “Yo me llevé la peor parte, la medieval”.
Este martes 11 de noviembre se abre el Portal 11/11, una fecha considerada en la espiritualidad y numerología como uno de los días de mayor energía del año.
Acaí, ejemplar liberado en octubre, no emite señales desde el 25 de octubre y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.