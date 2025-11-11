Cristian Castro y Mariela Sánchez: del casamiento anunciado al escándalo en Mendoza

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez volvió a escribir un capítulo inesperado. Tras múltiples idas y vueltas, reconciliaciones y hasta un compromiso formal con fecha de casamiento, el romance entre el cantante mexicano y la empresaria cordobesa llegó —una vez más— a un abrupto final.

A menos de cuatro días de haberse ido de la casa que compartían, Cristian fue visto paseando por Mendoza con una mujer que no era Mariela, lo que desató un verdadero escándalo.

La noticia explotó luego de que Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, publicara un video que mostraba al cantante de Azul caminando por las calles mendocinas acompañado por una misteriosa morocha.

“Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada! Hace tres doritos, ¿no estaba hace más de un año con su novio?”, escribió la periodista en sus redes, sin disimular su asombro.

“Estoy muy triste”: Mariela Sánchez rompió el silencio

La primera en reaccionar a la noticia fue Mariela Sánchez, quien, visiblemente afectada, confirmó que se enteró de la situación a través de los medios.

En un audio enviado a Pochi, la cordobesa reconoció que no tenía idea de lo que estaba pasando y que se encontraba en shock.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos, de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, expresó.

Mariela además reconoció haber conocido a la joven que ahora acompaña a su expareja.

“Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir… Estoy muy triste. Vino la chica acá y no sé absolutamente nada”, agregó, dejando en claro su desconcierto y dolor.

De los planes de boda al escándalo

El fin de la relación llegó en el momento más inesperado. Hace tan solo una semana, Cristian y Mariela habían anunciado oficialmente su casamiento.

“Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz”, había declarado el propio cantante en diálogo con Carlos Paz Vivo. Sin embargo, los planes se desmoronaron en cuestión de días.

Con información de La Voz