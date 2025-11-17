Aguinaldo y bono ANSES en diciembre: Confirman montos para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.

Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.



El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.

Cómo se compondrá el aguinaldo de diciembre

Con el nuevo aumento del 2,3 %, la jubilación mínima pasará a ubicarse cerca de $340.755,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) rondará los $272.597,08 y las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) ascenderán a aproximadamente $238.522,43.

El aguinaldo de diciembre equivaldrá al 50 % del mejor haber del segundo semestre, por lo que los jubilados que cobran la mínima percibirán una suma adicional cercana a $170.000, dependiendo del cálculo final que determine el organismo previsional.

Lo que cobrarán las prestaciones

Jubilación mínima diciembre 2025:

Noviembre: $333.085,39

Diciembre con aumento: $340.755,35

Con aguinaldo (mitad del mejor haber del semestre): $510.000 aprox.

Total estimado con posible bono: $580.000 aprox.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Noviembre: $266.468,31

Diciembre con aumento: $272.597,08

Con aguinaldo: $408.000 aprox.

Total estimado con posible bono: $475.000 aprox.

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez:

Noviembre: $233.159,77

Diciembre con aumento: $238.522,43

Con aguinaldo: $357.000 aprox.

Total estimado con posible bono: $425.000 aprox.

Pensión Madre de 7 hijos:

Noviembre: $333.085,39

Diciembre con aumento: $340.755,35

Con aguinaldo: $510.000 aprox.

Total estimado con posible bono: $580.000 aprox.

Asignación Universal por Hijo (AUH):

Noviembre: $119.691

Diciembre con aumento: $122.448

AUH por hijo con discapacidad:

Noviembre: $389.733

Diciembre con aumento: $398.693

Asignación Familiar por Hijo (SUAF):

Noviembre: $59.851

Diciembre con aumento: $61.228

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

Noviembre: $194.873

Diciembre con aumento: $199.358

Con información de Minuto Uno