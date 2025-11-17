El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha el "Plan Paraná" mediante la Resolución 1307/2025, destinado a la prevención e investigación de actividades ilícitas en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Qué es "764": El grupo satánico neonazi que amenazó a dos universidades
La UCA y la UNTreF recibieron amenazas de masacre firmadas por un supuesto miembro del grupo "764". Se trata de una secta de extrema derecha de origen estadounidense, investigada por FBI e Interpol.Argentina17/11/2025
La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad Católica Argentina (UCA) recibieron en las últimas semanas una serie de amenazas que alertaron a las autoridades educativas. El número 764, referido a un grupo satánico de extrema derecha, aparece en los mails enviados a diferentes direcciones institucionales, lo que activó las alarmas antiterroristas de Argentina y requirió de la colaboración del FBI e Interpol.
“Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764″, es una de las frases que se lee en un mail recibido por la UNTREF, donde se alertaba sobre el hecho. En el mensaje, el usuario “asmodeus764″, aseguraba: “Iré con mi escopeta en mano y en mi mochila iré con explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.
El mensaje fue similar al que habían recibido semanas antes en la UCA. El 7 de noviembre, un mail de similares características obligó a la evacuación de las sedes en Mendoza, Rosario y Puerto Madero. “Mañana conocerán a su Dios”, indicaba el correo firmado por una persona se identificó como “militante de la red 764″, según replicó Infobae.
De inmediato se inició una investigación comandada por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las divisiones de antiterrorismo de la Bonaerense y de la Ciudad, en colaboración con el FBI e Interpol.
¿Qué es el grupo "764"?
El grupo “764” es una organización satánica de extrema derecha que se cree fue fundada por el estadounidense Bradley Cadenhead. El adolescente cumple una condena de 80 años de prisión luego de declararse culpable de varios cargos relacionados con pornografía infantil en 2023. La comunidad lanzada en Discord y se cree que el condenado utilizó ese número basándose en el código postal de Stephenville, Texas, donde vivía en ese momento.
Las autoridades catalogaron al grupo como “depredadores cibernéticos” debido a su modalidad de acción, la cual consiste en ganarse la amistad de adolescentes vulnerables a través de las mencionadas plataformas para después coaccionarlos con el fin de que desarrollen un comportamiento violento. Según el FBI y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido, el grupo manipula a las víctimas para realizar actos sexuales, autolesionarse e incluso intentar suicidarse, mientras sus miembros observan, según reflejó ABC News.
La red es descrita como una "secta neonazi satánica" que glorifica ataques como la Masacre de Columbine e introduce a sus víctimas en ideologías extremas.
“Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia y socavar las normas sociales al respecto. Normalizan la posesión, producción y difusión de material de abuso sexual infantil explícito y material violento para corromper y preparar a sus víctimas para futuros actos de violencia, ganar notoriedad entre otros miembros de la red y sembrar el terror con el fin de acelerar el caos bajo la ideología de 764, buscando la desestabilización social”, advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A nivel local, “no hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina, sí en Estados Unidos, donde se arrestó a algunos de sus miembros. Creemos que pueden estar tratando de sumar puntos para poder integrarla”, indicó una fuente del caso a Infobae.
