Obras en San Carlos: con fondos propios, Provincia retomó proyectos abandonados por Nación

El gobernador Gustavo Sáenz visitó San Carlos y supervisó el avance de las obras del Centro de Primera Infancia (CPI) “Los Tekis” y del Centro Integrador Comunitario (CIC). Ambos proyectos habían quedado paralizados por Nación y fueron retomados por la Provincia con recursos propios.

“Son obras que Nación dejó inconclusas y que decidimos reactivar porque el desarrollo de nuestra gente y el futuro de nuestros niños son prioridad”, sostuvo el mandatario provincial en X.

Sáenz afirmó que su gestión se demostró con hechos concretos y con obras que transformaron la vida de los salteños. En ese marco, remarcó la importancia de garantizar espacios destinados a la infancia y al fortalecimiento comunitario.

El mandatario resaltó que la decisión de avanzar con estos proyectos respondió a la necesidad de atender demandas sociales urgentes y de brindar igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Estamos en San Carlos, donde supervisamos el avance del Centro de Primera Infancia (CPI) "Los Tekis" y del Centro Integrador Comunitario (CIC).



