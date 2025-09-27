Obras en San Carlos: con fondos propios, Provincia retomó proyectos abandonados por Nación

Desesperada búsqueda de Aylin, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
El gobernador Gustavo Sáenz supervisó en San Carlos el avance de las obras del Centro de Primera Infancia “Los Tekis” y del Centro Integrador Comunitario, que habían quedado paralizadas por Nación.Salta27/09/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz visitó San Carlos y supervisó el avance de las obras del Centro de Primera Infancia (CPI) “Los Tekis” y del Centro Integrador Comunitario (CIC). Ambos proyectos habían quedado paralizados por Nación y fueron retomados por la Provincia con recursos propios.
“Son obras que Nación dejó inconclusas y que decidimos reactivar porque el desarrollo de nuestra gente y el futuro de nuestros niños son prioridad”, sostuvo el mandatario provincial en X.
Sáenz afirmó que su gestión se demostró con hechos concretos y con obras que transformaron la vida de los salteños. En ese marco, remarcó la importancia de garantizar espacios destinados a la infancia y al fortalecimiento comunitario.
El mandatario resaltó que la decisión de avanzar con estos proyectos respondió a la necesidad de atender demandas sociales urgentes y de brindar igualdad de oportunidades en toda la provincia.
Estamos en San Carlos, donde supervisamos el avance del Centro de Primera Infancia (CPI) “Los Tekis” y del Centro Integrador Comunitario (CIC).— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 27, 2025
Son obras que Nación dejó paralizadas y que retomamos con recursos propios, porque el desarrollo de nuestra gente y el futuro de… pic.twitter.com/oLz2SsxWGU
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
El municipio realizó 71 inspecciones en septiembre y detectó la venta de fármacos en kioscos y drugstores, algo prohibido por la ordenanza 13.983. Hubo 17 infracciones, 14 decomisos y 2 clausuras.
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.
El Gobierno de Salta, a través del ministro Sergio Camacho, y el nuevo titular del INTA Salta, Álvaro Penza, ratificaron la colaboración en infraestructura.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Estudiantes, organizaciones y vecinos de Coronel Moldes se unieron para limpiar el Paraje El Préstamo y otros puntos estratégicos. En cuatro horas juntaron tres toneladas de residuos.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
Este viernes al mediodía el Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial, no podrán operar dólares financieros por 90 días, de acuerdo a un comunicado de la entidad.
Desde el sector académico destacan el potencial del turismo salteño y la necesidad de profesionalizarlo aún más para seguir creciendo.