Señalan que la creatividad, la calidad de los servicios y la formación son claves para “dar pelea” en el sector turístico

Salta se prepara para participar de la edición 29° de la Feria Internacional de Turismo, la más importante de Latinoamérica, que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

“Hay una tremenda cantidad de gente del sector turismo que se siente convocada a presentar su tarea, lo que está haciendo, su oferta, y eso les permite a los estudiantes tomar la dimensión real de lo que es el sector turismo”, expresó el Director de la Escuela Universitaria de Turismo de la UCASAL, Horacio Cornejo, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Cornejo ofreció una visión optimista del turismo al que calificó como “sólido y profesional”. “El turismo es tan versátil que se acomoda a las distintas condiciones macroeconómicas y también es verdad que son tan lindos los paisajes, sobre todo de Argentina, que siempre hay gente que va a va a elegirnos, que va a programar viajes a nuestro destino”, indicó.

En esa línea consideró importante “trabajar para dar pelea, no el campo de precios sino de creatividad, de oferta innovadora y de lucha permanente por la calidad de los servicios”, como así también resaltó la importancia de la formación profesional.

“La vocación turística de Salta es importantísima, sustentada en un patrimonio histórico, cultural y natural de gran valor, hasta en nivel internacional. El turismo es una de las actividades con más fuerza que tiene la provincia. Los vaivenes del mercado harán que algunas veces florezca más y otras veces menos, pero esta etapa es donde tenemos que preparar toda la tierra para que dé frutos”, cerró.