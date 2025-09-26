Día Mundial contra la Rabia: realizarán vacunación masiva en los barrios de la Capital

El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos. Habrá 13 puntos de vacunación en la Ciudad.

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad realizará una campaña masiva de vacunación antirrábica, en forma simultánea, en diferentes zonas de la ciudad.

Las tareas estarán a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal pertenecientes a la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis, y se desarrollarán el lunes 29 de septiembre de 9:30 a 12:30 hs en los siguientes lugares:

 ZONA NORTE

  • B⁰ CASTAÑARES

Plaza (Batalla de Castañares)

Avda. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Canepa

  •  B⁰ MIGUEL ORTIZ

Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)

 

ZONA SUR

  • B⁰ BANCARIO

Parque Sur – (Avda. Ex Combatientes de Malvinas)

 

ZONA OESTE ALTA

  • B⁰ ISLAS MALVINAS

Plaza (Avda. San Martín N° 2.800)

  •  B⁰ SAN SILVESTRE

Plaza (Avda. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)

  •  B⁰ PALERMO 1

SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)

 

ZONA OESTE BAJA

  • B⁰ SAN JOSE

Plaza 1° de Mayo (diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)

 

ZONA ESTE

  • B⁰ AUTODROMO

Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Avda. El Autódromo y R. Rizatti)

  •  B⁰ LAS COLINAS

Centro Vecinal / Plaza

 

ZONA SUDESTE

  • B⁰ SOLIDARIDAD

C.I.C – (Manzana 441 B Lote único Etapa 3)

  • B⁰ GAUCHITO GIL

C.I.C (Avda. Discípulo esq. Fortín las juntas)

 

ZONA CENTRO

  • HOSPITAL ANIMAL

Lavalle N° 542

  • B⁰ CAMPO CASEROS

Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)

  • B⁰ CEFERINO

Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)

 El objetivo principal de la campaña antirrábica es proteger la salud y el bienestar de los vecinos de Salta mediante la prevención y control de la rabia en animales domésticos.

 También se trabajará en educación y conciencia, informando a los vecinos sobre la importancia de la vacunación antirrábica, los riesgos de la enfermedad y las medidas de prevención. Como así también en control de la población animal, promoviendo la esterilización y castración de animales para reducir la población de perros y gatos callejeros y prevenir la propagación de la rabia

