Estudiantes, organizaciones y vecinos de Coronel Moldes se unieron para limpiar el Paraje El Préstamo y otros puntos estratégicos. En cuatro horas juntaron tres toneladas de residuos.
Día Mundial contra la Rabia: realizarán vacunación masiva en los barrios de la Capital
El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos. Habrá 13 puntos de vacunación en la Ciudad.Salta26/09/2025
En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad realizará una campaña masiva de vacunación antirrábica, en forma simultánea, en diferentes zonas de la ciudad.
Las tareas estarán a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal pertenecientes a la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis, y se desarrollarán el lunes 29 de septiembre de 9:30 a 12:30 hs en los siguientes lugares:
ZONA NORTE
- B⁰ CASTAÑARES
Plaza (Batalla de Castañares)
Avda. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Canepa
- B⁰ MIGUEL ORTIZ
Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)
ZONA SUR
- B⁰ BANCARIO
Parque Sur – (Avda. Ex Combatientes de Malvinas)
ZONA OESTE ALTA
- B⁰ ISLAS MALVINAS
Plaza (Avda. San Martín N° 2.800)
- B⁰ SAN SILVESTRE
Plaza (Avda. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)
- B⁰ PALERMO 1
SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)
ZONA OESTE BAJA
- B⁰ SAN JOSE
Plaza 1° de Mayo (diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)
ZONA ESTE
- B⁰ AUTODROMO
Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Avda. El Autódromo y R. Rizatti)
- B⁰ LAS COLINAS
Centro Vecinal / Plaza
ZONA SUDESTE
- B⁰ SOLIDARIDAD
C.I.C – (Manzana 441 B Lote único Etapa 3)
- B⁰ GAUCHITO GIL
C.I.C (Avda. Discípulo esq. Fortín las juntas)
ZONA CENTRO
- HOSPITAL ANIMAL
Lavalle N° 542
- B⁰ CAMPO CASEROS
Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)
- B⁰ CEFERINO
Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)
El objetivo principal de la campaña antirrábica es proteger la salud y el bienestar de los vecinos de Salta mediante la prevención y control de la rabia en animales domésticos.
También se trabajará en educación y conciencia, informando a los vecinos sobre la importancia de la vacunación antirrábica, los riesgos de la enfermedad y las medidas de prevención. Como así también en control de la población animal, promoviendo la esterilización y castración de animales para reducir la población de perros y gatos callejeros y prevenir la propagación de la rabia
Señalan que la creatividad, la calidad de los servicios y la formación son claves para “dar pelea” en el sector turísticoSalta26/09/2025
Desde el sector académico destacan el potencial del turismo salteño y la necesidad de profesionalizarlo aún más para seguir creciendo.
Llegaron al Registro Civil 80 ejemplares de DNI del operativo realizado en Los ToldosSalta26/09/2025
El operativo se llevó a cabo durante la semana del 17 de septiembre. La entrega se realizará en ese municipio gracias al trabajo mancomunado entre la oficina del organismo y la Municipalidad.
La Ordenanza 13.983 prohíbe que los fármacos se vendan fuera de farmacias autorizadas para tal fin. Ya se efectuaron 71 inspecciones a drugstore y almacenes. En algunos casos se procedió al decomiso.
Salteños y turistas podrán disfrutar a las 17 horas de una clase abierta y gratuita, a cargo de las profesoras Florencia Guaymás y Natalia Grossi, seguida de una milonga al aire libre hasta las 21 horas.
Caen los controles laborales y crece la explotación de trabajadores
El secretario gremial del comercio señaló que la suspensión de contratos y la caída de la capacidad operativa permiten prácticas laborales más flexibles para las empresas, pero riesgosas para los empleados.
Oscar 2026: "Belén", película basada en un caso judicial real, representará a ArgentinaCultura & Espectáculos25/09/2025
La película argentina dirigida por Dolores Fonzi, busca una nominación al Oscar 2026. Basada en un hecho real, la película ya está haciendo eco en el Festival de San Sebastián.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.
Realizarán un Festival Equinoccio: "Vamos a explorar la relación entre el cuerpo físico y energético"Cultura & Espectáculos25/09/2025
El evento tendrá lugar el 27 de septiembre de 9 a 21 hs, con entrada gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de clases, talleres, espectáculos de danza, feria con emprendedores, shows, sorteos y muchas actividades más.
“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó el dato de baja de pobreza que informó el IndecEconomía25/09/2025
“En contextos de alta volatilidad tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”, dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la universidad
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.