El Gobierno de Salta, a través del ministro Sergio Camacho, y el nuevo titular del INTA Salta, Álvaro Penza, ratificaron la colaboración en infraestructura.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.Salta27/09/2025Ivana Chañi
Según el organismo, las ráfagas pueden registrarse con velocidades de entre 35 y 45 km/h, aunque en algunos sectores podrían intensificarse y llegar a 90 km/h o más.
Las zonas bajo vigilancia incluyen Cafayate, Capital, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Cerrillos, Guachipas, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y áreas aledañas.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta instó a la población a tomar precauciones, ya que este fenómeno puede provocar caída de ramas, afectación en el tránsito y complicaciones en el suministro eléctrico.
Las autoridades recordaron que la alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas. Recomendaron evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse.
Estudiantes, organizaciones y vecinos de Coronel Moldes se unieron para limpiar el Paraje El Préstamo y otros puntos estratégicos. En cuatro horas juntaron tres toneladas de residuos.
Señalan que la creatividad, la calidad de los servicios y la formación son claves para “dar pelea” en el sector turísticoSalta26/09/2025
Desde el sector académico destacan el potencial del turismo salteño y la necesidad de profesionalizarlo aún más para seguir creciendo.
Día Mundial contra la Rabia: realizarán vacunación masiva en los barrios de la CapitalSalta26/09/2025
El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos. Habrá 13 puntos de vacunación en la Ciudad.
Llegaron al Registro Civil 80 ejemplares de DNI del operativo realizado en Los ToldosSalta26/09/2025
El operativo se llevó a cabo durante la semana del 17 de septiembre. La entrega se realizará en ese municipio gracias al trabajo mancomunado entre la oficina del organismo y la Municipalidad.
La Ordenanza 13.983 prohíbe que los fármacos se vendan fuera de farmacias autorizadas para tal fin. Ya se efectuaron 71 inspecciones a drugstore y almacenes. En algunos casos se procedió al decomiso.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Caso Jimena Salas: peritos mostraron "imágenes sensibles" y se desalojó la sala
El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas continuó con la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes presentaron pruebas audiovisuales en la sala de audiencia.
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
Causa OSPRERA: investigan facturas de una empresa contratada por la obra social intervenidaJudiciales26/09/2025
La firma HTECH había sido contratada por la intervención de la obra social de los peones rurales y la Superintendencia de Servicios de Salud.