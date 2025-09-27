Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.

Ivana Chañi

Según el organismo, las ráfagas pueden registrarse con velocidades de entre 35 y 45 km/h, aunque en algunos sectores podrían intensificarse y llegar a 90 km/h o más.

Las zonas bajo vigilancia incluyen Cafayate, Capital, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Cerrillos, Guachipas, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y áreas aledañas.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta instó a la población a tomar precauciones, ya que este fenómeno puede provocar caída de ramas, afectación en el tránsito y complicaciones en el suministro eléctrico.

Las autoridades recordaron que la alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas. Recomendaron evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse.

