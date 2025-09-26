Refuerzan los controles de la venta de medicamentos en almacenes

Control Comercial de la Municipalidad está realizando operativos para hacer cumplir la normativa, que regula la venta autorizada de medicamentos en la ciudad. Hasta el momento se efectuaron 71 inspecciones.

El municipio realiza estos operativos conjuntamente con la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud, Fiscalización Municipal y el Colegio de Farmacéuticos de Salta. De las 71 inspecciones, 17 finalizaron con actas de infracción, 6 decomisos de medicamentos y 2 clausuras.

El decomiso de fármacos se realizó en locales que no estaban habilitados para dicho expendio. Por otro lado, las clausuras se debieron a un conjunto de irregularidades que presentaban los locales.

“Lo que estamos relevando principalmente son drugstore, almacenes y kioscos. Los controles son integrales, además de la venta de medicamentos vemos el estado de la mercadería en general. El cumplimiento de la restricción de la venta de fármacos fuera de farmacia, tiene que ver con el cuidado de la salud pública y eso es una prioridad para el Municipio” dijo Matías Muntowyler Director General de Control Comercial.

La Ordenanza Municipal N° 13.983 establece que la venta de medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, debe ser realizada en farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud Pública de la provincia.