Estudiantes, organizaciones y vecinos de Coronel Moldes se unieron para limpiar el Paraje El Préstamo y otros puntos estratégicos. En cuatro horas juntaron tres toneladas de residuos.
Refuerzan los controles de la venta de medicamentos en almacenes
La Ordenanza 13.983 prohíbe que los fármacos se vendan fuera de farmacias autorizadas para tal fin. Ya se efectuaron 71 inspecciones a drugstore y almacenes. En algunos casos se procedió al decomiso.Salta26/09/2025
Control Comercial de la Municipalidad está realizando operativos para hacer cumplir la normativa, que regula la venta autorizada de medicamentos en la ciudad. Hasta el momento se efectuaron 71 inspecciones.
El municipio realiza estos operativos conjuntamente con la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud, Fiscalización Municipal y el Colegio de Farmacéuticos de Salta. De las 71 inspecciones, 17 finalizaron con actas de infracción, 6 decomisos de medicamentos y 2 clausuras.
El decomiso de fármacos se realizó en locales que no estaban habilitados para dicho expendio. Por otro lado, las clausuras se debieron a un conjunto de irregularidades que presentaban los locales.
“Lo que estamos relevando principalmente son drugstore, almacenes y kioscos. Los controles son integrales, además de la venta de medicamentos vemos el estado de la mercadería en general. El cumplimiento de la restricción de la venta de fármacos fuera de farmacia, tiene que ver con el cuidado de la salud pública y eso es una prioridad para el Municipio” dijo Matías Muntowyler Director General de Control Comercial.
La Ordenanza Municipal N° 13.983 establece que la venta de medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, debe ser realizada en farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud Pública de la provincia.
Señalan que la creatividad, la calidad de los servicios y la formación son claves para “dar pelea” en el sector turísticoSalta26/09/2025
Desde el sector académico destacan el potencial del turismo salteño y la necesidad de profesionalizarlo aún más para seguir creciendo.
Día Mundial contra la Rabia: realizarán vacunación masiva en los barrios de la CapitalSalta26/09/2025
El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos. Habrá 13 puntos de vacunación en la Ciudad.
Llegaron al Registro Civil 80 ejemplares de DNI del operativo realizado en Los ToldosSalta26/09/2025
El operativo se llevó a cabo durante la semana del 17 de septiembre. La entrega se realizará en ese municipio gracias al trabajo mancomunado entre la oficina del organismo y la Municipalidad.
Salteños y turistas podrán disfrutar a las 17 horas de una clase abierta y gratuita, a cargo de las profesoras Florencia Guaymás y Natalia Grossi, seguida de una milonga al aire libre hasta las 21 horas.
Caen los controles laborales y crece la explotación de trabajadores
El secretario gremial del comercio señaló que la suspensión de contratos y la caída de la capacidad operativa permiten prácticas laborales más flexibles para las empresas, pero riesgosas para los empleados.
Oscar 2026: "Belén", película basada en un caso judicial real, representará a ArgentinaCultura & Espectáculos25/09/2025
La película argentina dirigida por Dolores Fonzi, busca una nominación al Oscar 2026. Basada en un hecho real, la película ya está haciendo eco en el Festival de San Sebastián.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.
Realizarán un Festival Equinoccio: "Vamos a explorar la relación entre el cuerpo físico y energético"Cultura & Espectáculos25/09/2025
El evento tendrá lugar el 27 de septiembre de 9 a 21 hs, con entrada gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de clases, talleres, espectáculos de danza, feria con emprendedores, shows, sorteos y muchas actividades más.
“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó el dato de baja de pobreza que informó el IndecEconomía25/09/2025
“En contextos de alta volatilidad tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”, dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la universidad
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.