Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños

Desesperada búsqueda de Aylin, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.Salta27/09/2025Ivana Chañi
En declaraciones en Vale Todo por Aries, Isabel Soria, presidenta de Volviendo a Casa, describió una modalidad que desde el abolicionismo llaman “trata exprés”: captación de niñas, niños y adolescentes para explotarlos durante uno o varios días —en fiestas, boliches o incluso entornos escolares— y luego abandonarlos. “No están ‘sanas y salvas’ cuando aparecen; muchas vuelven quebradas física y emocionalmente”, advirtió.
Soria recordó el caso de una adolescente encontrada deambulando en la Plaza de la Merced: “Decían que estaba bien, pero había sido explotada y presentaba signos evidentes de abuso. Al fin de semana siguiente volvió a desaparecer, y a la sociedad ya no le importó”.
La referente de Volviendo a Casa también se refirió a los grupos de WhatsApp o Telegram donde circula material de abuso sexual infantil. Explicó que muchas personas son agregadas sin su consentimiento y sienten temor de denunciar.
“Lo primero es no descargar el material. Eso ya constituye consumo de pornografía infantil y es delito. Se deben tomar capturas de pantalla de los números de teléfono de los integrantes, incluido el propio, y realizar la denuncia directamente en la Fiscalía de Ciberdelitos. En el caso de Telegram, donde no se permiten capturas, hay que sacar fotos con otro celular”, detalló.
Soria remarcó que las denuncias deben hacerse en la Fiscalía y no en la comisaría: “Es la única forma de perseguir este delito y que los responsables caigan”.
El gobernador Gustavo Sáenz supervisó en San Carlos el avance de las obras del Centro de Primera Infancia “Los Tekis” y del Centro Integrador Comunitario, que habían quedado paralizadas por Nación.
El municipio realizó 71 inspecciones en septiembre y detectó la venta de fármacos en kioscos y drugstores, algo prohibido por la ordenanza 13.983. Hubo 17 infracciones, 14 decomisos y 2 clausuras.
El Gobierno de Salta, a través del ministro Sergio Camacho, y el nuevo titular del INTA Salta, Álvaro Penza, ratificaron la colaboración en infraestructura.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Estudiantes, organizaciones y vecinos de Coronel Moldes se unieron para limpiar el Paraje El Préstamo y otros puntos estratégicos. En cuatro horas juntaron tres toneladas de residuos.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
Este viernes al mediodía el Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial, no podrán operar dólares financieros por 90 días, de acuerdo a un comunicado de la entidad.
Desde el sector académico destacan el potencial del turismo salteño y la necesidad de profesionalizarlo aún más para seguir creciendo.