Orozco contra la UNSa: “Discuten plata, nunca calidad educativa”

En Agenda Abierta, la candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, Emilia Orozco, respondió a las criticas en torno a su paso postura política respecto a la ley de financiamiento universitario y cuestionó el funcionamiento de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y del sistema universitario público en general.

“Soy egresada de la UNSa y a mí nadie me regaló nada. Mi título es fruto de mi esfuerzo y del apoyo de mis padres, no de un privilegio. La universidad pública no es gratis: la paga el que está del otro lado trabajando y pagando impuestos”, afirmó. En ese sentido, recordó que fue declarada “persona no grata” en dos oportunidades.

Orozco cuestionó la permanencia de lo que llamó “estudiantes crónicos”: “Muchos aprueban una materia al año y pasan el resto del tiempo militando en los centros de estudiantes. Eso no es derecho, es un uso indebido de los recursos. La discusión siempre es por plata y nunca por la calidad educativa”.

También denunció falta de actualización académica: “Vengo de una carrera que desde que me gradué no sé si renovó su plan de estudios. Están generando ilusiones falsas, porque los egresados salen al mercado laboral sin estar calificados”.

En su crítica, apuntó además contra los gastos y manejos internos de las universidades: “En pandemia se hicieron gastos millonarios en contrataciones innecesarias, mientras que nadie habla de los sueldos de los rectores, que van de 8 a 18 millones de pesos. Tampoco de la cantidad de empleados administrativos que entran por acomodo político”.

Así, Orozco alertó sobre prácticas de adoctrinamiento y persecución ideológica: “Muchos concursos se arman para que entren solo profesores de determinada ideología. Hay estudiantes obligados a ir a marchas bajo amenaza de ponerles ausente, y otros que no pueden expresarse libremente porque si pensás distinto te desaprueban. Eso pasa y nadie se anima a discutirlo”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite la provincia en octubre, en el marco de la elección legislativa. “Hay altas probabilidades, aunque todavía no está confirmado. El presidente tiene un recuerdo muy lindo de Salta, de cuando vino en campaña y se encontró con Elena, la niña cuya imagen se viralizó cuando lo abrazó entre lágrimas. Para nosotros sería un honor volver a recibirlo”, aseguró.



