Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, del grupo O positivo y negativo. Se recomienda no concurrir en ayunas y estar bien hidratado.
Orozco contra la UNSa: “Discuten plata, nunca calidad educativa”
La diputada libertaria afirmó que en las universidades “hay adoctrinamiento, persecución ideológica y estudiantes obligados a marchar para no quedar ausentes”.Salta24/09/2025
En Agenda Abierta, la candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, Emilia Orozco, respondió a las criticas en torno a su paso postura política respecto a la ley de financiamiento universitario y cuestionó el funcionamiento de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y del sistema universitario público en general.
“Soy egresada de la UNSa y a mí nadie me regaló nada. Mi título es fruto de mi esfuerzo y del apoyo de mis padres, no de un privilegio. La universidad pública no es gratis: la paga el que está del otro lado trabajando y pagando impuestos”, afirmó. En ese sentido, recordó que fue declarada “persona no grata” en dos oportunidades.
Orozco cuestionó la permanencia de lo que llamó “estudiantes crónicos”: “Muchos aprueban una materia al año y pasan el resto del tiempo militando en los centros de estudiantes. Eso no es derecho, es un uso indebido de los recursos. La discusión siempre es por plata y nunca por la calidad educativa”.
También denunció falta de actualización académica: “Vengo de una carrera que desde que me gradué no sé si renovó su plan de estudios. Están generando ilusiones falsas, porque los egresados salen al mercado laboral sin estar calificados”.
En su crítica, apuntó además contra los gastos y manejos internos de las universidades: “En pandemia se hicieron gastos millonarios en contrataciones innecesarias, mientras que nadie habla de los sueldos de los rectores, que van de 8 a 18 millones de pesos. Tampoco de la cantidad de empleados administrativos que entran por acomodo político”.
Así, Orozco alertó sobre prácticas de adoctrinamiento y persecución ideológica: “Muchos concursos se arman para que entren solo profesores de determinada ideología. Hay estudiantes obligados a ir a marchas bajo amenaza de ponerles ausente, y otros que no pueden expresarse libremente porque si pensás distinto te desaprueban. Eso pasa y nadie se anima a discutirlo”.
Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite la provincia en octubre, en el marco de la elección legislativa. “Hay altas probabilidades, aunque todavía no está confirmado. El presidente tiene un recuerdo muy lindo de Salta, de cuando vino en campaña y se encontró con Elena, la niña cuya imagen se viralizó cuando lo abrazó entre lágrimas. Para nosotros sería un honor volver a recibirlo”, aseguró.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.
Se colocarán lajas en el primer descanso, se acondicionarán las caminerías y ya se efectuó la limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Las tareas demandarán alrededor de 30 días.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Expo Futuro: “La educación necesita de políticas de Estado más allá de los gobiernos”Salta23/09/2025
Este martes comenzó la Expo Futuro 2025 para los estudiantes de los últimos años del Secundario. Desde Educación destacaron la aplicación de distintas modalidades para asistir a todas las localidades.
Establecerán un marco normativo para la gestión y disposición de vehículos secuestradosSalta23/09/2025
Diputados aprobaron el proyecto que prevé establecer un marco normativo para que los Municipios puedan gestionar y disponer de los vehículos secuestrados que se encuentren en depósitos.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
