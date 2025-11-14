El encuentro será este viernes al mediodía. La ministra adelantó a legisladores libertarios que la reforma laboral ingresará a la Cámara Alta en diciembre.
Santilli viaja a Mendoza para avanzar en el Presupuesto 2026
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.Política14/11/2025
El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará hoy Mendoza para reunirse a las 11 con el gobernador provincial Alfredo Cornejo, en el marco de la ronda de encuentros que viene manteniendo con distintos mandatarios provinciales para negociar el Presupuesto 2026.
Por otra parte, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, mañana -Santilli- viajará a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa.
Además de abordar el Presupuesto, las conversaciones incluyen las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei, entre las que se cuentan la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma del Código Penal.
Según fuentes oficiales, estas medidas forman parte de una agenda más amplia que el gobierno busca consensuar con las provincias antes de su tratamiento en el Congreso.
Al exponer en la Conferencia Industrial de la UIA, Santilli adelantó que la “agenda” de las sesiones extraordinarias del Congreso “tendrá algunas cosas más que las informaremos más adelante y que vienen de la agenda de los gobernadores”, dando a entender que el Ejecutivo incorporará iniciativas provinciales a la convocatoria legislativa.
En las últimas horas, el ministro se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La semana pasada, Santilli ya había mantenido encuentros con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y continuó luego el diálogo con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Según el Ministerio del Interior, estas reuniones buscan articular posiciones provinciales y avanzar en acuerdos para facilitar el tratamiento del Presupuesto y las reformas previstas.
