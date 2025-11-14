La atención incluirá limpieza, extracciones y control de caries. Es necesario llevar DNI y certificado de negativa de ANSES.
Prevención de diabetes: Feria de Salud este martes en plaza Alvarado
De 9 a 12, los vecinos podrán acceder a mediciones de presión, asesoramiento nutricional y charlas sobre hábitos saludables a cargo de personal del Ministerio de Salud.Salta14/11/2025
El Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud Pública desarrollará una feria sanitaria con actividades de promoción y prevención de la Diabetes, el próximo martes 18 de noviembre, de 9 a 12, en el predio de plaza Alvarado.
Estas acciones tienen por objetivo trabajar sobre los factores de riesgo y concientizar a la población para que incorpore hábitos saludables, ya que la diabetes está íntimamente ligada con la mala alimentación, La obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial y la alteración de los lípidos en sangre (dislipemia), entre otros aspectos.
El evento contará con la participación de profesionales de los centros asistenciales de Campo Caseros, Hernando de Lerma, villa San Antonio, 20 de Febrero, villa Soledad, Mercado San Miguel, villa Luján, villa Cristina, y Dr.Roberto Nazr.
Talleres, charlas y juegos saludables para aprender sobre diabetes en los barrios del surSalta14/11/2025
Los centros de salud ofrecerán test de Findrisk, mediciones de glucemia, presión e IMC, además de talleres de educación alimentaria y prevención.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.