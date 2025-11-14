Prevención de diabetes: Feria de Salud este martes en plaza Alvarado

De 9 a 12, los vecinos podrán acceder a mediciones de presión, asesoramiento nutricional y charlas sobre hábitos saludables a cargo de personal del Ministerio de Salud.

Salta14/11/2025

El Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud Pública desarrollará una feria sanitaria con actividades de promoción y prevención de la Diabetes, el próximo martes 18 de noviembre, de 9 a 12, en el predio de plaza Alvarado.

Estas acciones tienen por objetivo trabajar sobre los factores de riesgo y concientizar a la población para que incorpore hábitos saludables, ya que la diabetes está íntimamente ligada con la mala alimentación, La obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial y la alteración de los lípidos en sangre (dislipemia), entre otros aspectos.

El evento contará con la participación de profesionales de los centros asistenciales de Campo Caseros, Hernando de Lerma, villa San Antonio, 20 de Febrero, villa Soledad, Mercado San Miguel, villa Luján, villa Cristina, y Dr.Roberto Nazr. 

