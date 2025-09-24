Farfán defendió la salud y la educación pública: “No podemos retroceder en derechos”

En Agenda Abierta, la candidata a diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Soledad Farfán, aseguró que su compromiso está “primero con las convicciones, los principios y la conducta” antes que con acuerdos partidarios nacionales, y remarcó que está dispuesta a votar hasta en contra de su espacio “si alguna decisión perjudica a los salteños”.

Farfán cuestionó a quienes “se bajan del avión y se olvidan lo que votaron en el Congreso perjudicando a la gente común”, y defendió la necesidad de una representación cercana a la realidad cotidiana.

En ese sentido, enumeró algunos proyectos impulsados por el espacio, como la presentación para reforzar la atención en salud mental en los barrios de Salta: “Hicimos un relevamiento en salitas desde Santa Ana hasta Castañares, desde San Remo a Limache, y vimos la urgencia de cubrir con psicólogos. Ese proyecto lo presentamos para que el Ministerio de Salud actúe de inmediato”.

La candidata también destacó su respaldo al financiamiento del hospital Garrahan, al que calificó como “una bandera de dignidad en salud”, y a la ley de financiamiento universitario. “La universidad pública es un motor para nuestros jóvenes y para el desarrollo regional”, afirmó, recordando su experiencia como funcionaria en la Universidad Nacional de Salta.

Además, señaló su apoyo a los jubilados, con un costado personal: “Mi papá tiene 90 años, nadie me puede decir cómo están hoy los jubilados y lo que significa el PAMI en su vida diaria”.

Por último, Farfán criticó la falta de políticas públicas de impacto del actual gobierno nacional: “Este Estado que vino con propuestas de cambio, después de dos años todavía no mostró medidas que beneficien a la sociedad en general”.