El IPS desmiente irregularidades en los pagos y activa un sistema de reintegros

Este viernes, el Círculo Médico de Salta denunció que el IPS “no ha regularizado los pagos correspondientes a consultas y prácticas médicas”, por lo que, a partir del lunes 17 de noviembre, suspenderá el crédito con la obra social.

Al respecto, el Instituto Provincial de Salud de Salta emitió un comunicado en el que rechazan la “decisión unilateral” anunciada por el Círculo.

“El IPS rechaza categóricamente la afirmación de que no existen pagos regularizados o falta de respuesta administrativa, ya que se vienen realizando pagos parciales y se continúan gestionando los saldos pendientes. La medida anunciada por el Círculo Médico constituye una acción extrema adoptada pese a la continuidad del diálogo institucional”, señala el escrito.

La obra social anunció que se diagramó un sistema de reintegros “que garantiza que ningún afiliado quede sin atención”. Además, el texto asegura que: