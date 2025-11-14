El IPS desmiente irregularidades en los pagos y activa un sistema de reintegros

"El IPS rechaza categóricamente la afirmación de que no existen pagos regularizados o falta de respuesta administrativa, ya que se vienen realizando pagos parciales y se continúan gestionando los saldos pendientes", señala un comunicado, tras la decisión del Círculo Médico de suspender el crédito.

Salta14/11/2025

Este viernes, el Círculo Médico de Salta denunció que el IPS “no ha regularizado los pagos correspondientes a consultas y prácticas médicas”, por lo que, a partir del lunes 17 de noviembre, suspenderá el crédito con la obra social.

Al respecto, el Instituto Provincial de Salud de Salta emitió un comunicado en el que rechazan la “decisión unilateral” anunciada por el Círculo.

“El IPS rechaza categóricamente la afirmación de que no existen pagos regularizados o falta de respuesta administrativa, ya que se vienen realizando pagos parciales y se continúan gestionando los saldos pendientes. La medida anunciada por el Círculo Médico constituye una acción extrema adoptada pese a la continuidad del diálogo institucional”, señala el escrito.

La obra social anunció que se diagramó un sistema de reintegros “que garantiza que ningún afiliado quede sin atención”. Además, el texto asegura que:

  • A todos los afiliados del IPS a la ciudad de Salta se le garantiza que podrán continuar atendiéndose con normalidad, abonando la consulta o práctica a los profesionales nucleados en el círculo médico.
  • Todos los prestadores directos del IPS continúan trabajando sin cambio ni interrupciones.
  • Ante esta contingencia, el IPS ha dispuesto equipos exclusivos para la recepción, gestión y acreditación de reintegros.

