Este lunes, el Móvil Odontológico atenderá en barrio Mirador

El Móvil Odontológico estará en barrio Mirador brindando atención gratuita a todos los vecinos que lo necesiten. Será del lunes 17 al jueves 20 de noviembre en el horario de 8 a 13.

El lugar fijado para la atención es en calle Fray José Colalunga 356 de barrio Mirador, zona este.

Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil Odontológico, anticipó que la atención será por orden de llegada.

En la unidad móvil se realizan: diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries y extracciones, entre otros.

Los interesados deberán llevar fotocopia del DNI y certificado de negativa de ANSES. Deben concurrir con la boca limpia e higienizada.

En caso de dudas o por consultas, se pueden al 3872514040.