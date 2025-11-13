En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1

La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon

Deportes13/11/2025

Alpine denuncia ingreso nocturno en su fábrica y se investiga posible espionaje
Dos personas entraron de noche en la planta de Alpine tras romper una ventana lateral. La fiscalía de Evry remitió el caso a la división de delincuencia territorial mientras la Policía Técnica trabaja en la escena

