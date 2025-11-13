En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1

Te puede interesar

El "cuervo" aprobó sus balances Deportes 13/11/2025 Central Norte aprobó sus balances en la Asamblea Ordinaria realizada en su sede de Avenida Entre Ríos

El campeón en Alicante Deportes 12/11/2025 Los dirigidos por Lionel Scaloni completaron su tercera sesión de entrenamientos preparatorios para el amistoso ante Angola. Pasa y mira las imágenes del campeón del mundo entrenando a la espera del amistoso del viernes.

México será el rival de Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17 Deportes 12/11/2025 La Selección argentina Sub 17 terminó primera en el Grupo D del Mundial de la categoría y México será su rival en los 16avos de final. El partido será el próximo viernes 14 a las 11.45 en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone.