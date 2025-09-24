“Se gastaron cinco presupuestos del Garrahan para pisar el dólar”, cuestionó Cartuccia

En Agenda Abierta, la candidata a senadora nacional por el Partido de la Victoria, Laura Cartuccia, cuestionó la situación económica del país bajo la gestión del presidente Javier Milei y advirtió sobre el impacto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cartuccia recordó que una funcionaria del organismo renunció recientemente y advirtió que “Argentina tiene una deuda impagable, con un porcentaje del 1300%, peor que la de 2018”. En ese sentido, señaló que los parámetros de auditoría del Fondo “no son buenos para el país” y que, con la actual conducción nacional, “puede pasar cualquier cosa”.

La candidata criticó al presidente Milei por su falta de compromiso con la justicia social: “Es un presidente al que no le interesa la política social, ni la justicia social. Le interesa que un grupo de personas esté bien. A los poderosos les dijo ‘vuelvan a soñar’, pero nunca le diría eso a un jubilado o a un docente”.

Sobre la coyuntura económica, apuntó al gasto del Gobierno para contener el valor del dólar: “La semana pasada se usaron más de 750.000 millones de pesos para pisarlo en $1.500. Eso equivale a cinco presupuestos del Hospital Garrahan, que es de 139.000 millones”.

Cartuccia también se refirió a sus declaraciones, donde reconoció que su salario como diputada, de tres millones de pesos, no le alcanza para llegar “a fin de mes”. “La discusión no es si yo llego a fin de mes con ese sueldo, sino que si para mí es difícil, imaginate lo que es para un jubilado o un docente. Fue una frase metafórica. La verdadera discusión es la crisis social que atravesamos con este gobierno, sumado al desmadre de los alquileres tras la derogación de la ley. En Salta los sueldos son más bajos y los alquileres más caros, y eso genera un desfasaje tremendo”.



