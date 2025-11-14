De 9 a 12, los vecinos podrán acceder a mediciones de presión, asesoramiento nutricional y charlas sobre hábitos saludables a cargo de personal del Ministerio de Salud.
Construyen un tercer tramo del puente Bailey que conecta Los Toldos con Bolivia
La obra está a cargo de Vialidad provincial con el objetivo de evitar problemáticas que genera la crecida del río Bermejo en el acceso de vehículos del lado boliviano.Salta14/11/2025
a Dirección de Vialidad de Salta avanza con la construcción de un tercer tramo del puente Bailey que conecta a la localidad de Los Toldos, en el departamento Santa Victoria, con La Mamora (Bolivia).
El objetivo es extender la longitud de la estructura existente para mitigar problemáticas durante la época estival, durante la cual crece el caudal del río Bermejo, afectando los terraplenes del lado boliviano.
Los trabajos de construcción del puente de hierro, similar a los que ya están montados, iniciaron hace tres meses. Está previsto colocar las pilas y estribos antes de fin de año para poder habilitarlo.
En la zona, Vialidad realiza tareas para continuar optimizando la ruta provincial 7, que conecta Los Toldos con Santa Victoria Oeste. Ya se construyeron cuatro puentes y está por finalizar un quinto. Además se ejecutan labores en alcantarillas, badenes y enripiado.
La atención incluirá limpieza, extracciones y control de caries. Es necesario llevar DNI y certificado de negativa de ANSES.
Por falta de pago, el Círculo Médico suspenderá la atención a afiliados del IPS
Desde el 17 de noviembre, los afiliados deberán abonar las consultas de forma particular. Reclaman demoras prolongadas y ausencia total de respuestas por parte de la obra social provincial.
Entre despidos y venta de autos, taxistas anuncian protestas semanales
El sector taxista advirtió que diciembre será un mes crítico por la pérdida de puestos de trabajo y la falta de control sobre las aplicaciones de transporte.
Talleres, charlas y juegos saludables para aprender sobre diabetes en los barrios del surSalta14/11/2025
Los centros de salud ofrecerán test de Findrisk, mediciones de glucemia, presión e IMC, además de talleres de educación alimentaria y prevención.
Operativo de control de vehículos de pasajeros por app: se secuestraron dos autos y cinco motosSalta13/11/2025
El operativo que se realizó este jueves en Av. Bicentenario. Se controlaron motos y autos que trabajan con Uber y DiDi, para verificar que cumplan con los requisitos solicitados.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.