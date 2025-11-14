Construyen un tercer tramo del puente Bailey que conecta Los Toldos con Bolivia

a Dirección de Vialidad de Salta avanza con la construcción de un tercer tramo del puente Bailey que conecta a la localidad de Los Toldos, en el departamento Santa Victoria, con La Mamora (Bolivia).

El objetivo es extender la longitud de la estructura existente para mitigar problemáticas durante la época estival, durante la cual crece el caudal del río Bermejo, afectando los terraplenes del lado boliviano.

Los trabajos de construcción del puente de hierro, similar a los que ya están montados, iniciaron hace tres meses. Está previsto colocar las pilas y estribos antes de fin de año para poder habilitarlo.

En la zona, Vialidad realiza tareas para continuar optimizando la ruta provincial 7, que conecta Los Toldos con Santa Victoria Oeste. Ya se construyeron cuatro puentes y está por finalizar un quinto. Además se ejecutan labores en alcantarillas, badenes y enripiado.