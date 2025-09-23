El norte queda al margen del alivio fiscal al campo: “No deja de ser un parche más”

Por Aries, el presidente de Prograno, Francisco Vidal, se refirió a la medida anunciada por el Gobierno que elimina hasta el 31 de octubre las retenciones a las exportaciones de granos.

“La verdad que nos sorprendió y, bueno, cualquier medida que un productor se pueda beneficiar nos alegramos. Es un reclamo histórico del sector: es muy difícil producir con este nivel de impuestos y retenciones”, afirmó Vidal.

El dirigente destacó que, si bien algunos productores del sur del país podrán aprovechar la medida, “los del norte van a verse muy poco beneficiados, ya que hay poco grano disponible para la venta en este momento”. En este sentido, indicó que los acopios podrían ser los mayores beneficiados, debido a que aún cuentan con stock de grano.

Vidal subrayó que, si bien la medida no es definitiva, constituye una señal positiva: “No salimos a celebrar, porque no es algo definitivo, pero creemos que es una oportunidad para insistir en la eliminación permanente de las retenciones”.

Además, el presidente de Prograno remarcó la necesidad de estabilidad y previsibilidad en el sector: “Necesitamos poder planificar, invertir en tecnología, aumentar rindes y mejorar la productividad. Esto no se logra con parches temporales, sino con políticas claras que nos permitan ser más competitivos”.

La medida del Ejecutivo busca acelerar la liquidación de divisas y contener presiones financieras en un año marcado por la proximidad de las elecciones y la volatilidad del mercado.