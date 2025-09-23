El norte queda al margen del alivio fiscal al campo: “No deja de ser un parche más”

Productores del norte piden reglas claras y acceso al ferrocarril
Francisco Vidal advirtió que sin transporte eficiente y previsibilidad económica, los costos para el sector agrícola continúan siendo “altísimos”.
El presidente de Prograno señaló que la quita de retenciones hasta el 31 de octubre tendrá escaso efecto en Salta, mientras que las provincias del sur podrán aprovechar la medida.Salta23/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el presidente de Prograno, Francisco Vidal, se refirió a la medida anunciada por el Gobierno que elimina hasta el 31 de octubre las retenciones a las exportaciones de granos.
“La verdad que nos sorprendió y, bueno, cualquier medida que un productor se pueda beneficiar nos alegramos. Es un reclamo histórico del sector: es muy difícil producir con este nivel de impuestos y retenciones”, afirmó Vidal.
El dirigente destacó que, si bien algunos productores del sur del país podrán aprovechar la medida, “los del norte van a verse muy poco beneficiados, ya que hay poco grano disponible para la venta en este momento”. En este sentido, indicó que los acopios podrían ser los mayores beneficiados, debido a que aún cuentan con stock de grano.
Vidal subrayó que, si bien la medida no es definitiva, constituye una señal positiva: “No salimos a celebrar, porque no es algo definitivo, pero creemos que es una oportunidad para insistir en la eliminación permanente de las retenciones”.
Además, el presidente de Prograno remarcó la necesidad de estabilidad y previsibilidad en el sector: “Necesitamos poder planificar, invertir en tecnología, aumentar rindes y mejorar la productividad. Esto no se logra con parches temporales, sino con políticas claras que nos permitan ser más competitivos”.
La medida del Ejecutivo busca acelerar la liquidación de divisas y contener presiones financieras en un año marcado por la proximidad de las elecciones y la volatilidad del mercado.
