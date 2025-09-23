Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia

Día Mundial del Cáncer de Tiroides: Chequeos gratuitos en hospitales salteños
La campaña del Hospital Arturo Oñativia permite consultas gratuitas hasta el viernes en distintos hospitales de la ciudad.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.Salud23/09/2025Ivana Chañi
El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, endureció su posición frente al conflicto con los anestesistas y reveló que algunos profesionales llegan a cobrar 97 millones de pesos mensuales. “Hay un grupo extorsionador. Conmigo no va a pasar más, basta. No me importa lo que digan, van a tener que responderle a la sociedad, no a mí”, afirmó en declaraciones a Aries.
El funcionario señaló que la falta de anestesistas mantiene reducidas a la mitad las cirugías en hospitales como el Materno Infantil y el San Bernardo. “Tengo pacientes que esperan seis meses por un reemplazo de cadera o para que se les saque un clavo, porque cada sedación implica un costo exorbitante”, explicó.
Mangione indicó que la situación también se repite en el interior, donde además del pago por prestación se les reconoce hora de guardia por permanencia. “Es algo increíble. Mientras tanto, hay pacientes que no pueden acceder a operaciones básicas”, lamentó.
El ministro aclaró que no tiene un enfrentamiento personal con la Asociación de Anestesia y destacó que algunos profesionales incluso respaldan su postura. “El problema es que unos pocos se llevan toda la torta y dejan a la gente sin atención. La situación es insostenible”, sentenció.
La campaña del Hospital Arturo Oñativia permite consultas gratuitas hasta el viernes en distintos hospitales de la ciudad.
El Ministerio proyecta licitaciones para que los productores de remedios vendan directamente al Estado; la decisión, indican, reduciría los costos entre un 10% y un 25%.
El ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, confirmó que la provisión de vacunas está garantizada en Salta. Sin embargo, advirtió que todavía hay dificultades con medicamentos oncológicos y programas de educación sexual.
El ministro de Salud, Federico Mangione, adelantó que evalúa presentar un recurso de amparo, tal como ocurrió en Córdoba, si no se alcanza un acuerdo con los anestesistas. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, afirmó que los honorarios que cobran los anestesistas son “increíbles y onerosos”. Confirmó que se abrió una negociación, pero advirtió que el Estado provincial no podrá sostener los montos actuales.
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.