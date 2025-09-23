Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, endureció su posición frente al conflicto con los anestesistas y reveló que algunos profesionales llegan a cobrar 97 millones de pesos mensuales. “Hay un grupo extorsionador. Conmigo no va a pasar más, basta. No me importa lo que digan, van a tener que responderle a la sociedad, no a mí”, afirmó en declaraciones a Aries.

El funcionario señaló que la falta de anestesistas mantiene reducidas a la mitad las cirugías en hospitales como el Materno Infantil y el San Bernardo. “Tengo pacientes que esperan seis meses por un reemplazo de cadera o para que se les saque un clavo, porque cada sedación implica un costo exorbitante”, explicó.

Mangione indicó que la situación también se repite en el interior, donde además del pago por prestación se les reconoce hora de guardia por permanencia. “Es algo increíble. Mientras tanto, hay pacientes que no pueden acceder a operaciones básicas”, lamentó.

El ministro aclaró que no tiene un enfrentamiento personal con la Asociación de Anestesia y destacó que algunos profesionales incluso respaldan su postura. “El problema es que unos pocos se llevan toda la torta y dejan a la gente sin atención. La situación es insostenible”, sentenció.