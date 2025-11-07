Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
Paritarias: Gremios insisten en ajustar el salario frente al desfasaje con la inflación
La titular de SITEPSA, Victoria Cervera, detalló que los gremios reclamaron adelantar aumentos, un bono y mantener paritarias sectoriales, al tiempo que plantearon la necesidad de actualizar los salarios frente al desfasaje con la inflación.Salta07/11/2025
El Gobierno de la Provincia abrió este viernes una instancia de revisión en el marco de las negociaciones paritarias con los distintos sectores gremiales.
En el encuentro se recibieron las inquietudes y planteos de los representantes sindicales, con el objetivo de avanzar en acuerdos. La propuesta oficial será definida una vez que la Legislatura provincial apruebe el Presupuesto 2026.
Al respecto, la titular de SITEPSA, Victoria Cervera, detalló a Aries que los gremios plantearon algunos temas en común tales como mantener las paritarias sectoriales y se abordó el desface de los sueldos respecto a la inflación.
“También han pedido que se adelante el porcentaje de un 5% que estaba pautado para diciembre, que se lo paute para noviembre y también han pedido un bono”, señaló.
Cervera puntualizó que SITEPSA insistió en el cambio de base de cálculo y el pago de todo el salario en blanco. “Pedimos que el gobierno pague todo nuestro salario en blanco, que lo podemos calendarizar, porque si no, montos en negro significa tener un estado evasor”, disparó.
