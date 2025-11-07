Gobierno y gremios abrieron una instancia de revisión de paritarias

Unos 600 alumnos participaron de la muestra que concentra todos los trabajos realizados durante el año. Simulación de vuelos, robótica y la inclusión de Inteligencia Artificial, entre los trabajos destacados.
El Gobierno de la Provincia abrió este viernes una instancia de revisión en el marco de las negociaciones paritarias, reafirmando el compromiso con el diálogo permanente y la búsqueda de consensos con los distintos sectores gremiales.
En el encuentro se recibieron las inquietudes y planteos de los representantes sindicales, con el objetivo de avanzar en acuerdos.
La propuesta oficial será definida una vez que la Legislatura provincial apruebe el Presupuesto 2026, cuya fecha de tratamiento será confirmada próximamente.
Se informó a los dirigentes sobre los encuentros que hubo esta semana con diputados, intendentes y senadores provinciales para consensuar el presupuesto para el año próximo. “Los trabajadores son una parte importante del presupuesto”, se indicó, marcando la importancia de este encuentro.
Participaron en la reunión el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; y el titular del área de Recursos Humanos del Gobierno, Eilif Rise.
Por los sectores gremiales, estuvieron presentes referentes de Educación, Salud, organismos centralizados y otros ámbitos de la administración pública.
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
