La Técnica Aeronáutica realizó su 2° exposición del año
Unos 600 alumnos participaron de la muestra que concentra todos los trabajos realizados durante el año. Simulación de vuelos, robótica y la inclusión de Inteligencia Artificial, entre los trabajos destacados.Salta07/11/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la directora de la Escuela de Educación Técnica N°3144 - Capitán Marcelo Pedro Lotufo, Claudia del Prado, brindó detalles de la segunda exposición anual que realizaron los alumnos del establecimiento.
“Fue la segunda muestras que hicimos en el año, en setiembre hicimos una muestra para las escuelas primarias y ahora fue la muestra institucional, por lo que se presentaron todos los trabajos que se hicieron durante el año”, relató la educadora.
Precisó que la muestra contó con trabajos de los talleres pre profesionales, Inteligencia Artificial, robótica, encendido de motores, simulador de vuelo, ensayo no destructivo y todo lo relacionado a aeronaves.
“Participaron 600 alumnos. Nosotros tenemos un hangar con laboratorio y taller, por lo que los alumnos trabajan teoría y práctica”, indicó Del Prado finalizando.
Las Becas fueron creadas con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva. Podrán postularse deportistas de Salta Capital, de todas las disciplinas.
El ministro Martín de los Ríos se reunió con el embajador Süleyman Ömür Budak para explorar oportunidades de inversión, importación, exportación y cooperación tecnológica.
La competencia matemática provincial tendrá su final en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes", con la participación de 150 estudiantes de 17 departamentos.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Medicina: Egresados de la UNSa ya hacen residencias en hospitales públicos
Desde la carrera de Medicina destacaron el compromiso de los nuevos profesionales con sus comunidades y la intención de fortalecer el sistema sanitario del interior.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
