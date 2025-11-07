La Técnica Aeronáutica realizó su 2° exposición del año

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la directora de la Escuela de Educación Técnica N°3144 - Capitán Marcelo Pedro Lotufo, Claudia del Prado, brindó detalles de la segunda exposición anual que realizaron los alumnos del establecimiento.

“Fue la segunda muestras que hicimos en el año, en setiembre hicimos una muestra para las escuelas primarias y ahora fue la muestra institucional, por lo que se presentaron todos los trabajos que se hicieron durante el año”, relató la educadora.

Precisó que la muestra contó con trabajos de los talleres pre profesionales, Inteligencia Artificial, robótica, encendido de motores, simulador de vuelo, ensayo no destructivo y todo lo relacionado a aeronaves.

“Participaron 600 alumnos. Nosotros tenemos un hangar con laboratorio y taller, por lo que los alumnos trabajan teoría y práctica”, indicó Del Prado finalizando.