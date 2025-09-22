Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario reveló que el transporte de granos en el país sigue siendo un lastre para la competitividad, sobre todo en regiones alejadas de los puertos.
Retenciones cero para granos: el Campo pidió al Gobierno que sea una medida permanente
El presidente de la Sociedad Rural destacó la medida del Gobierno de eliminar retenciones hasta el 31 de octubre. "Retenciones cero es virtuoso para la Argentina", afirmó.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó la medida del Gobierno de eliminar las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre.
Lo informó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Pino declaró en TN que le sorprendió el anuncio y dijo que "es una noticia que nos abre una puerta para seguir insistiendo en lo bondadoso que es sacar un impuesto tan distorsivo".
Respecto a un incremento en la liquidación de dólres, el titular de la Sociedad Rural no lo descartó, aunque aclaró que no tiene los números y espera un informe en las próximas horas. El gobierno espera entre 7 y 9 mil millones de dólares.
"Las medidas temporales no son del todo justas, pero lo importante es que el gobierno toma una medida que el Campo viene pidiendo hace muchos años", sostuvo y agregó que, a partír de ahora, reforzarán los reclamos para que la decisión se extienda en el tiempo y sea permamente.
"Retenciones cero es virtuoso para la Argentina", completó.
