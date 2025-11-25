Recompensa de $5 millones para encontrar a Alicia, la niña buscada desde 2023

Argentina, líder regional en inglés: logró su mejor posición histórica en el ranking globalArgentina25/11/2025
La menor fue sustraída por su madre, Sofía Troszynski, quien continúa prófuga. El Gobierno aumentó el monto ante la falta de avances y mantiene activa una alerta amarilla de Interpol.Argentina25/11/2025
El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una millonaria recompensa para quienes aporten datos sobre el paradero de Alicia Athenas Pichon Troszynski, la niña que fue secuestrada por su mamá Sofía Belén Troszynski, quien posee una orden de captura nacional e internacional.
A través de la Resolución 1299/2025, publicada en el Boletín Oficial, la cartera dirigida por Patricia Bullrich informó que se incrementó la recompensa para dar con aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de la menor, de nacionalidad argentina y francesa, cómo así también de su mamá, acusada de haberla sustraído.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de María Alejandra Provítola, Secretaría N°118, de Sebastián Ghersi, solicitó, mediante un oficio del 8 de julio de 2025, que se incremente el monto de la recompensa oportunamente ofrecida, de $1 millón, “debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha logrado el hallazgo de las mencionadas”.
Sobre la menor se encuentra vigente una averiguación de paradero con difusión de datos de imagen y de búsqueda en curso desde el 19 de mayo de 2023, como así también orden de búsqueda internacional, con “Notificación Alerta Amarilla” de Interpol vigente y prohibición de salida del país, destaca la Resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Acerca de la madre, pesa orden de captura nacional e internacional desde el 29 de febrero de 2024, a los efectos de proceder a su detención y recibirle declaración indagatoria por hechos que en principio resultarían constitutivos del delito de sustracción de menores.
De este modo, en las últimas horas el Ministerio confirmó que se incrementó la recompensa a $5 millones para quien aporte información de relevancia para hallar a la niña y a su madre.
Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.
