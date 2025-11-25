Milei prepara un viaje a Israel en 2026 para completar la mudanza de la embajada local a Jerusalén

Argentina, líder regional en inglés: logró su mejor posición histórica en el ranking globalArgentina25/11/2025
El país alcanzó el puesto 26 entre 123 naciones y consolidó el dominio del idioma en Latinoamérica, según el EF EPI 2025.
La visita a Buenos Aires del canciller israelí profundizó el acercamiento entre ambos países y Estados Unidos. Se acordó trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.Argentina25/11/2025
La visita a Buenos Aires del canciller israelí, Gideon Sa’ar, profundizó la triada geopolítica que une hoy a la Argentina de Javier Milei, el Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamin Netanyahu. El viaje terminó de sellar la mudanza de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y sembró el camino a inversiones y la apertura de una ruta aérea directa entre ambos países.
El polémico traslado de la sede diplomática, en disonancia con la enorme mayoría de los países miembros de la ONU, se efectivizará en otoño próximo con un nuevo viaje de Milei a Israel.
“La embajada de la Argentina en Jerusalén será inaugurada el año que viene con mi presencia”, ratificó el presidente, citado por la Agencia Judía de Noticias (AJN), al recibir a la delegación encabezada por el ministro de Exteriores israelí, cuyo padre nació en la Argentina.
El traslado se materializará en el próximo otoño, a más tardar en mayo, y será precedido por una visita oficial del canciller Pablo Quirno a Israel en febrero.
“Vamos a tener al presidente Milei en abril o mayo para abrir la embajada en Jerusalén”, confirmó Sa’ar en el Foro Económico Argentino Israelí, celebrado en el hoy llamado Palacio Libertad (ex CCK), junto al canciller argentino.
Quirno evitó precisar más detalles: “Estamos trabajando en una nueva visita oficial del presidente donde vamos a terminar de concretar la mudanza de la embajada argentina en Jerusalén”.
El país alcanzó el puesto 26 entre 123 naciones y consolidó el dominio del idioma en Latinoamérica, según el EF EPI 2025.
El pago de la segunda cuota del aguinaldo se realiza de manera simultánea con los haberes de diciembre, en la misma fecha de cobro que la prestación principal.
El Black Friday 2025 en Argentina se llevará a cabo durante cuatro días, desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
La menor fue sustraída por su madre, Sofía Troszynski, quien continúa prófuga. El Gobierno aumentó el monto ante la falta de avances y mantiene activa una alerta amarilla de Interpol.
La UTEP y las dos CTA movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo. Exigen que el Salario Mínimo se eleve y cubra el costo de la Canasta Básica.
El informe de actividad económica de septiembre confirmará si se cumplen dos trimestres consecutivos de caída del PIB.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
Este 25 de noviembre se cumplen cinco años de la muerte del ídolo, cuyo paro cardiorrespiratorio conmocionó al mundo.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.