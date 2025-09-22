Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario reveló que el transporte de granos en el país sigue siendo un lastre para la competitividad, sobre todo en regiones alejadas de los puertos.
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y otros granos hasta el 31 de octubre
Lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni. Apunta a generar mayor oferta de dólares en un mercado golpeado por la incertidumbre electoral.Argentina22/09/2025
El Gobierno anunció que las exportaciones agroindustriales tendrán retenciones cero hasta el 31 de octubre. Lo informó el portavoz Manuel Adorni en sus redes sociales.
El objetivo de la medida, expuso el funcionario, es “generar mayor oferta de dólares durante este período”.
La novedad llegó antes de la apertura del mercado, tras dos semanas de presión financiera, con los bonos y las acciones en caída y el dólar mayorista operando en el techo de la banda de flotación y el minorista arriba de $1500.
Desde el miércoles, cuando quedó habilitado a intervenir, Banco Central gastó US$1000 millones de las reservas para contener el dólar. Y abrió el interrogante entre los inversores sobre cómo el poder de fuego en las semanas previas a las elecciones y hará el Gobierno para garantizar los pagos de deuda con el FMI y los bonistas.
“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, aseguró Adorni en su anuncio.
Según el portavoz, la resolución regirá por poco más de un mes y se aplicará a todos los cultivos. El objetivo del Gobierno es acelerar el ingreso de divisas y dar previsibilidad al mercado cambiario.
