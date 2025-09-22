ANDIS: el Gobierno incrementará los créditos desde octubre

La militante de derechos humanos falleció este domingo. Buscaba a su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976, y se convirtió en un emblema de resistencia y dignidad.
El Gobierno dispuso una readecuación de partidas para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre, con el objetivo de actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901), aunque la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad—recién promulgada— permanece suspendida en su ejecución hasta que el Congreso asigne fondos y fuentes específicas.
Según la Decisión Administrativa 24/2025, el Jefe de Gabinete incrementa los créditos de ANDIS y los compensa con una baja en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, para atender “a partir del 1/10” el reclamo de actualización de los prestadores. La medida no pone en marcha los beneficios nuevos creados por la 27.793.
En paralelo, el Decreto 681/2025 promulgó la ley de emergencia, pero su aplicación quedó suspendida por el artículo 5 de la Ley 24.629 (las leyes con gasto no rigen hasta que se incorporen créditos al Presupuesto) y el artículo 38 de la Ley 24.156 (exige precisar fuentes de financiamiento). El Ejecutivo remitió el tema al debate del Presupuesto 2026.
Montos oficiales estimados (Decreto 681/2025):
• PNC por Discapacidad: $ 2,166 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $ 4,707 billones en 2026 (0,47%).
• Programa Incluir Salud: $ 574.200 millones en 2025 (0,07%) y $ 1,239 billones en 2026 (0,12%).
• Compensación a prestadores (art. 13) por brecha aranceles vs IPC 12/2023–12/2024: $ 278.323 millones (0,03%).
• Necesidad total de crédito 2025: $ 3,019 billones (0,35% del PBI).
Qué cambia desde el 1/10
• Mayor disponibilidad de crédito en ANDIS para actualizar aranceles vigentes y acortar demoras en pagos a instituciones, transportes, escuelas y terapias de la Ley 24.901.
Qué sigue pendiente (requiere Presupuesto del Congreso)
• Compensación de emergencia 2024 vs IPC a prestadores (art. 13).
• Aranceles únicos y movilidad mensual (Decreto 274/24 o el que lo reemplace) con respaldo de créditos.
• Nueva PNC por Discapacidad (70% del haber mínimo, compatibilidad hasta 2 SMVM y conversión de oficio).
• Expansión de Incluir Salud, auditorías e informes reforzados.
