Presupuesto 2026: comienza el debate en Diputados en medio de la inestabilidad financiera

La Cámara de Diputados dará inicio este miércoles a la discusión del Presupuesto 2026, lo que representa un gran desafío para el Gobierno de Javier Milei. En un contexto de crisis financiera y de una reciente derrota en el Congreso, el oficialismo se enfrenta a una oposición unida que rechaza sus proyecciones macroeconómicas y exige mayores partidas para áreas sociales clave.

El debate sobre el Presupuesto se da en un momento de gran tensión en el mercado cambiario, donde el dólar ha superado los $1500 y el Banco Central se ha visto forzado a vender una cifra histórica de divisas. Además, el Gobierno ha perdido poder en el Congreso, donde ya le fue rechazado el veto a la ley de Discapacidad, y se espera que ocurra lo mismo con las leyes de Financiamiento Universitario y la del Hospital Garrahan.



¿Qué reclama la oposición?

Los principales bloques opositores, como Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coalición Cívica, han manifestado su intención de citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que den explicaciones sobre la situación económica y la venta de dólares. También reclaman mayores recursos para educación, salud, jubilados y obra pública.



¿Cuál es la estrategia del Gobierno?

El oficialismo, que cuenta con solo 6 de los 49 miembros de la Comisión de Presupuesto, no aceptarán el pedido de citar a Caputo y Bausili. En su lugar, propondrán la presencia de otros funcionarios del equipo económico. Además, buscarán estirar las reuniones informativas hasta después de las elecciones de octubre, con la esperanza de conseguir más legisladores y negociar en mejores condiciones.

¿Cuáles son los puntos de conflicto en el Presupuesto 2026?

La oposición no solo cuestiona las metas macroeconómicas del Gobierno (inflación del 10.1%, crecimiento del 5% y un dólar a $1423 para 2026), sino que también exige más recursos para las provincias y sectores sensibles. Si bien el Gobierno anunció aumentos en partidas para jubilados (5%), salud (17%) y universidades (a 4.8 billones de pesos), la oposición considera que no son suficientes para alcanzar los atrasos y reclama el cumplimiento de leyes como la de financiamiento educativo.

