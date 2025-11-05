Diputados trazaron transferencias que coinciden con la versión de un acuerdo para "monetizar" la imagen presidencial. Además, denunciarán al fiscal Taiano y el juez Martínez De Giorgi por su desempeño en la investigación.
La CGT eligió conducción: quiénes son los integrantes del nuevo triunvirato
Fue elegido un nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, del gremio del Seguro; Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA); y Octavio Argüello, representante de Camioneros.Política05/11/2025
La elección del nuevo triunvirato no fue sin conflictos. Sectores con peso, como los representados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Abel Furlán (metalúrgicos), pusieron reparos a ciertos nombres -especialmente al de Jerónimo- y amenazaron con formar una lista alternativa o incluso boicotear la elección.
Una de las asignaturas pendientes que dejó el acuerdo fue la representación femenina. El nombre de Maia Volcovinsky, de la UEJN, había aparecido como candidata y contaba con apoyo de varias mujeres sindicalistas, pero finalmente quedaría afuera.
El entorno inmediato del congreso cegetista entiende que la nueva conducción enfrentará dos desafíos simultáneos: preservar la unidad de la central -ya golpeada por disputas internas- y encarar la negociación con el gobierno de Javier Milei ante el proyecto de modernización laboral. En ese sentido, se espera que el triunvirato tenga que moverse entre la tensión de la resistencia sindical y una salida de diálogo para evitar una fractura mayor.
Todos los cargos de la nueva comisión directiva de la CGT
Secretaría General: Jorge Sola.
Secretaría General: Cristian Jerónimo.
Secretaría General: Octavio Arguello.
Secretaría General Adjunta: Andrés Rodríguez.
Secretaría Gremial: Osvaldo Lobato.
Secretaría de Relaciones Internacionales: Gerardo Martínez.
Secretaría de Interior: Héctor Daer.
Secretaría de Relaciones Institucionales: Daniel Lovera, Romina Santana.
Secretaría de Prensa y Comunicación: Horacio Arreceygor, Susana Benítez.
Secretaría de Seguridad Social: Hugo Benítez, Romina Sánchez.
Secretaría de Cultura: Miguel Paniagua, María Belén Ratto.
Secretaría de Ciencia y Técnica: Marina Jauribery y Hernán Escudero.
Secretaría Administrativa: Rosa Carmen Sorsaburu, Emilio Alberto Lamas.
Secretaría de Vivienda: Sergio Sasia.
Secretaría de Turismo: Carlos Roberto Acuña.
Secretaría de Acción Social: José Luis Lingeri y Karina Navone.
Secretaría de Actas: Enrique Lorenzo, Laura Fernández.
Secretaría de Finanzas: Gastón Frutos.
Secretaría de Derechos Humanos: Julio Piumato, Maia Volcovinsky.
Secretaría de Igualdad de Oportunidades: Luna Villar.
Secretaría de Género: Carla Gaudensi.
Secretaría de Asuntos Legislativos: Norberto Dipróspero y Elena Ferreyra.
Secretaría de Políticas Económicas y Sociales: Oscar Rojas.
Secretaría de Estadísticas y Registros: Víctor Santa María, Noemí Aida Germiniani.
Secretaría de Defensa del Consumidor: Pablo Flores, María Lorena Attinese.
Secretaría de Política de Empleo: Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro.
Secretaría de Formación y Capacitación: Argentino Geneiro.
Secretaría de Juventud: Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli.
Secretaría de Protección de la Niñez: José Voytenco y Natalia Sánchez Jauregui.
Secretaría de Salud Laboral: Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet.
Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa: Jorge Manccini y Antonella Rucci.
Secretaría de Políticas Educativas: Sergio Romero y Gilda Galucci.
Secretaría de Industria y Producción: Rodolfo Daer y Viviana Córdoba.
Secretaría de Asuntos Municipales: Amadeo Genta y Graciela Pérez.
Secretaría de Asuntos Energéticos: Guillermo Roberto Moser y María A. Roldán Palomo.
Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour y Vanesa Núñez.
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos: Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo.
Secretaría de Deportes: Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato.
Primera Vocalía: Pablo Pajes y Laura Lorenzo.
Segunda Vocalía: Horacio F. Jerez y María Verónica Zungri.
Tercera Vocalía: Víctor Carricarte, Carmen Florencia Medina.
Cuarta Vocalía: Luis Cejas, Silvia López.
Quinta Vocalía: SETIA.
Sexta Vocalía: Gabriel Navarrete, Claudia Lázaro.
Séptima Vocalía: Juan José Moreira, Daniela Resumi.
Octava Vocalía: Omar Plaini.
Novena Vocalía: Raúl Quiñonez, Bárbara Marcela Margagliotti.
Décima Vocalía: Luis Hievowtz y Patricia Noemí Escobar.
Undécima Vocalía: Raúl Duros.
Décima-segunda Vocalía: Héctor Oscar Laplace, Rosa del Valle González.
Décimo-tercer Vocalía: María Lávia.
Décima-cuarta Vocalía: Alberto Fantini.
