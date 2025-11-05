El actual interventor de la localidad, Marcelo Cordova, confirmó que el 16 de noviembre se realizarán las elecciones para Intendente y Convencional Constituyente. “Hay mucha expectativa, hay tres candidatos criollos y tres originarios”, indicó.
“Van a ser dos años complejos”: Fonseca se prepara para asumir en la Cámara de Diputados provincial
Frida Fonseca reemplazará a Flavia Royón en la Legislatura salteña y anticipó un escenario “complejo” por la situación económica del país. La dirigente reafirmó su compromiso con los vecinos y con la conducción política del gobernador Sáenz.Política05/11/2025
Luego de obtener una banca en el Senado de la Nación, Flavia Royón dejará vacante su lugar clave en la Cámara de Diputados de la Provincia que será ocupada por Frida Fonseca, quien era tercera en la lista durante las elecciones provinciales de mayo.
“Va a ser un gran desafío integrar la Cámara de Diputados y hacerlo evidentemente desde una perspectiva de compromiso con los vecinos, con los ciudadanos, y por supuesto con el presidente político que conduce, nuestro gobernador Gustavo Sáenz”, expresó Fonseca en diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries.
Fonseca calificó de “complejo” al contexto social y político actual, marcado por el ajuste económico y las tensiones presupuestarias a nivel nacional.
“Es un contexto de ajuste económico que va lacerando y perjudicando la calidad de vida de muchos ciudadanos argentinos, fundamentalmente acá en el Norte, somos un sector del país mucho menos beneficiado por los recursos, por las obras públicas y por todo el impacto que significa recortes”, expresó.
La dirigente se mostró expectante ante el tratamiento del Presupuesto provincial 2025 y destacó la situación de equilibrio fiscal de la Provincia, lo que permitirá sostener políticas públicas esenciales.
“Será importante ver de qué manera se plantea estos próximos dos años. El principio de ajuste nacional, ver de qué manera se pueden proteger y defender los derechos y los servicios que el Estado tiene que garantizar para todos los salteños. Van a ser dos años complejos”, cerró
Fue elegido un nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, del gremio del Seguro; Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA); y Octavio Argüello, representante de Camioneros.
Diputados trazaron transferencias que coinciden con la versión de un acuerdo para "monetizar" la imagen presidencial. Además, denunciarán al fiscal Taiano y el juez Martínez De Giorgi por su desempeño en la investigación.
El Gobierno confirmó que llamará a sesiones extraordinarias: serán del 10 al 31 de diciembrePolítica05/11/2025
La Casa Rosada definió que extenderá las sesiones en el Congreso hasta antes de fin de año. Buscará aprovechar el recambio legislativo para impulsar los cambios en las leyes laboral, tributaria y penal.
La resolución salió en el Boletín Oficial. Se modificó la antigua norma que prohibía acceder a este tipo de armas para reemplazarla por un sistema de permisos bajo condiciones estrictas.
Polémicos mensajes de libertarios tras la victoria de Zohran Mamdani en Nueva YorkPolítica05/11/2025
La entronización de Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York hizo estallar al mundo libertario local, con mensajes polémicos y xenófobos contra el demócrata electo en la ciudad más importante de EEUU.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.