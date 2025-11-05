“Van a ser dos años complejos”: Fonseca se prepara para asumir en la Cámara de Diputados provincial

Luego de obtener una banca en el Senado de la Nación, Flavia Royón dejará vacante su lugar clave en la Cámara de Diputados de la Provincia que será ocupada por Frida Fonseca, quien era tercera en la lista durante las elecciones provinciales de mayo.

“Va a ser un gran desafío integrar la Cámara de Diputados y hacerlo evidentemente desde una perspectiva de compromiso con los vecinos, con los ciudadanos, y por supuesto con el presidente político que conduce, nuestro gobernador Gustavo Sáenz”, expresó Fonseca en diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries.

Fonseca calificó de “complejo” al contexto social y político actual, marcado por el ajuste económico y las tensiones presupuestarias a nivel nacional.

“Es un contexto de ajuste económico que va lacerando y perjudicando la calidad de vida de muchos ciudadanos argentinos, fundamentalmente acá en el Norte, somos un sector del país mucho menos beneficiado por los recursos, por las obras públicas y por todo el impacto que significa recortes”, expresó.

La dirigente se mostró expectante ante el tratamiento del Presupuesto provincial 2025 y destacó la situación de equilibrio fiscal de la Provincia, lo que permitirá sostener políticas públicas esenciales.

“Será importante ver de qué manera se plantea estos próximos dos años. El principio de ajuste nacional, ver de qué manera se pueden proteger y defender los derechos y los servicios que el Estado tiene que garantizar para todos los salteños. Van a ser dos años complejos”, cerró