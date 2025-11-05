Fue elegido un nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, del gremio del Seguro; Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA); y Octavio Argüello, representante de Camioneros.
El Gobierno confirmó que llamará a sesiones extraordinarias: serán del 10 al 31 de diciembre
La Casa Rosada definió que extenderá las sesiones en el Congreso hasta antes de fin de año. Buscará aprovechar el recambio legislativo para impulsar los cambios en las leyes laboral, tributaria y penal.Política05/11/2025
El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre y no descarta una ampliación hasta enero. El Ejecutivo asegura que buscará aprovechar el recambio legislativo para impulsar el proyecto del Presupuesto 2026 como principal prioridad. La oficialización en el boletín oficial -con el temario- se realizará cerca de la fecha.
En la Casa Rosada sostienen que apuntarán a sancionar en segunda instancia las reformas laboral y tributaria y luego la reforma del Código Penal, que anunció Javier Milei en un acto de campaña. En Balcarce 50 estudian también sumar el proyecto que promueve el uso de “dólares del colchón”.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, estuvo este martes en Balcarce 50 y se reunió con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Es el funcionario encargado de defender el borrador presupuestario en el Congreso y de habilitar cambios en las asignaciones. El oficialismo está dispuesto a negociar ampliaciones con los gobernadores aliados.
El jefe de Estado mantuvo hoy además un encuentro con más de 100 legisladores de La Libertad Avanza en el salón Héroes de Malvinas, un mes antes de la convocatoria a extraordinarias. Se trata de la misma instancia en la que la mesa chica de Nación formalizará los cambios en el gabinete, una vez que Patricia Bullrich y Luis Petri dejen sus cargos en Seguridad y Defensa.
En el Gobierno reconocen que están dispuestos a negociar los detalles del plan de obra pública que desarrolla el Ministerio de Economía para el 2026 junto con el incremento de partidas en el borrador presupuestario. Abarca también la cancelación de deuda con las provincias, que está negociando el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Ejecutivo descarta por el momento realizar una concesión ante los mandatarios dialoguistas sobre el esquema de repartición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los encargados de negociar son el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Lo mismo aplica para el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que tiene a cargo del armado nacional de La Libertad Avanza. Se trata de funcionarios que responden de forma directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es el esquema que desplegó el primer mandatario luego de las elecciones legislativas.
La Casa Rosada quiere sumar además a los mandatarios a las negociaciones con los Estados Unidos para habilitar inversines en sus distritos. La intención de la mesa chica de Balcarce 50 es conformar en el mediano plazo un interbloque con el PRO, un sector de la UCR y legisladores federales que respondan a Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, entre otros.
TN
Diputados trazaron transferencias que coinciden con la versión de un acuerdo para "monetizar" la imagen presidencial. Además, denunciarán al fiscal Taiano y el juez Martínez De Giorgi por su desempeño en la investigación.
La resolución salió en el Boletín Oficial. Se modificó la antigua norma que prohibía acceder a este tipo de armas para reemplazarla por un sistema de permisos bajo condiciones estrictas.
Polémicos mensajes de libertarios tras la victoria de Zohran Mamdani en Nueva YorkPolítica05/11/2025
La entronización de Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York hizo estallar al mundo libertario local, con mensajes polémicos y xenófobos contra el demócrata electo en la ciudad más importante de EEUU.
Ante el reiterado reclamo del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia fijó como nueva fecha el primer trimestre de 2026.
El exvocero presidencial juró al frente del cargo con la presencia del presidente Javier Milei, en un acto que formalizó la transición con los salientes funcionarios.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.