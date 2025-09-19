Además, los mayores incrementos se observan en el sector financiero. Mientras, el BCRA comenzó a vender reservas durante los últimos días para frenar el tipo de cambio mayorista.
“El problema es más político que económico”, aseguran industriales
El presidente de la Unión Industrial de Salta sostuvo que los últimos 60 días complicaron aún más a las empresas y reclamó acuerdos para aprovechar las oportunidades del país.Economía19/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el titular de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, advirtió sobre la situación económica que atraviesan los empresarios locales y nacionales. “Estos últimos 60 días complicaron mucho la economía, nos afecta a todos los empresarios, no solo a los industriales”, señaló, y agregó que Argentina enfrenta turbulencias cada década que generan retrocesos en el desarrollo económico.
Gómez Naar remarcó que los problemas actuales tienen un fuerte componente político: “El problema principal es político más que económico. Esto después genera los problemas financieros que estamos viviendo”. El empresario insistió en la necesidad de consensuar un proyecto común para que el país avance: “Debiéramos ponernos de acuerdo todos para querer un país mejor y desarrollar nuestro enorme potencial, desde la agroindustria hasta minería, turismo y agricultura”.
El dirigente destacó que, en el primer año y medio del actual gobierno, se lograron avances en macroeconomía, con reducción del déficit fiscal, menor riesgo país e inflación más baja. Sin embargo, advirtió que la microeconomía no reaccionó a tiempo, afectando la producción y la circulación de bienes, y que el reciente aumento de tasas de interés agravó la situación: “Esto hace que la situación actual sea mucho más preocupante”.
Finalmente, Gómez Naar manifestó su esperanza en que, tras las elecciones, el país pueda encaminarse hacia un mejor panorama económico: “Queremos que Argentina funcione, que haya menos pobreza y más productividad, para aprovechar todas las oportunidades que tenemos y que muchas veces dejamos pasar”.
