Pymes de Salta alertan que 1800 personas perdieron el empleo en el último año

Las pequeñas y medianas empresas de Salta atraviesan un momento crítico: entre 1.600 y 1.800 trabajadores se quedaron sin empleo en el último año, principalmente en el sector proveedor de la minería, según estimaciones de la Cámara de PYMES local.

Por Aries, Darío Pellegrini, presidente de la institución, señaló que aunque la macroeconomía muestra cierta estabilidad en algunos indicadores, las pymes enfrentan una “crisis de estabilidad” marcada por la caída del consumo y el aumento de los costos fijos. “Hoy estamos navegando en un camino donde algunas empresas cierran, otras se reconvierten y otras las están peleando desde lo patrimonial, con una descapitalización”, explicó.

Pellegrini destacó que la crisis no es inédita para el sector: “El argentino, la PYME argentina, tiene normalizada la crisis. El problema son las velocidades con que se aplican los cambios del gobierno, que no permiten que las empresas se adapten, y eso se traduce en cierres y pérdida de empleo”.

El dirigente también hizo hincapié en las estrategias que están implementando para resistir el impacto económico, como la asociatividad, la innovación y la eficiencia en la gestión. “Nos enfocamos en los que seguimos en el ruedo económico para manejar estas variables y aumentar nuestras rentabilidades”, concluyó.