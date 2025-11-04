Bitcoin se hunde y el mercado habla de "miedo extremo"

El evento provocó la liquidación de casi 1.300 millones de dólares. Analistas reportan que el sentimiento del mercado se hundió en el nivel de "miedo extremo".

Economía04/11/2025

bitcoin-criptomonedas (1)

El mercado de criptomonedas registró casi u$s1.280 millones en liquidación, mientras que las principales criptodivisas mantuvieron su tendencia bajista. Bitcoin (BTC) perforó los u$s105.000 a medida que continuaba el desapalancamiento en el mercado.
 
De esta forma, el volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. Este martes, continúa hundiéndose y ya se ubica en u$s103.700, según Binance.

Por su parte, Ethereum (ETH) registra un margen de ganancias negativo (-5,62%) y llegó a bajar de los u$s3.600 durante la noche, mientras que mostró también un alto volumen de negociación. Este martes llegó a perforar los u$s3.500.

obra publica_1Obra pública en 2026: Salta espera definiciones de Nación

En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con 8,1%, y seguida por BNB, con 5,9%, y Cardano (ADA), con 5,8%.
 
El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Se trata de una herramienta que mide el sentimiento del mercado financiero en una escala de 0 a 100 para determinar si los inversores están impulsados por el miedo o la codicia. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.
 
En este sentido, el open interest (OI) de Bitcoin aumentó ligeramente un 0,03 % en las últimas 24 horas. Este incremento puede significar nuevas posiciones cortas dentro del mercado. Sin embargo, para el comienzo de la jornada de hoy, casi el 70 % de los traders de Binance con posiciones abiertas en BTC apostaban por un aumento del precio del activo.

Con  información de Ámbito

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail