La baja del Riesgo País tras las elecciones impulsó a las provincias a adelantarse a la Nación. Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut están negociando activamente con Wall Street.
Bitcoin se hunde y el mercado habla de "miedo extremo"
El evento provocó la liquidación de casi 1.300 millones de dólares. Analistas reportan que el sentimiento del mercado se hundió en el nivel de "miedo extremo".Economía04/11/2025
El mercado de criptomonedas registró casi u$s1.280 millones en liquidación, mientras que las principales criptodivisas mantuvieron su tendencia bajista. Bitcoin (BTC) perforó los u$s105.000 a medida que continuaba el desapalancamiento en el mercado.
De esta forma, el volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. Este martes, continúa hundiéndose y ya se ubica en u$s103.700, según Binance.
Por su parte, Ethereum (ETH) registra un margen de ganancias negativo (-5,62%) y llegó a bajar de los u$s3.600 durante la noche, mientras que mostró también un alto volumen de negociación. Este martes llegó a perforar los u$s3.500.
En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con 8,1%, y seguida por BNB, con 5,9%, y Cardano (ADA), con 5,8%.
El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Se trata de una herramienta que mide el sentimiento del mercado financiero en una escala de 0 a 100 para determinar si los inversores están impulsados por el miedo o la codicia. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.
En este sentido, el open interest (OI) de Bitcoin aumentó ligeramente un 0,03 % en las últimas 24 horas. Este incremento puede significar nuevas posiciones cortas dentro del mercado. Sin embargo, para el comienzo de la jornada de hoy, casi el 70 % de los traders de Binance con posiciones abiertas en BTC apostaban por un aumento del precio del activo.
Con información de Ámbito
Fuga récord: La dura advertencia de expresidente del Central por la escasez de dólaresEconomía04/11/2025
El expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, lanzó una dura advertencia sobre la crisis de divisas en Argentina. El economista descartó de plano la dolarización, calificándola de "salto al vacío".
La recaudación de impuestos cayó cerca de 3,5% real en octubre y alcanzó los $16,1 billonesEconomía03/11/2025
La recaudación de impuestos de octubre estuvo afectada por la ausencia de algunos "extra" que ya no están presentes este año y que la actividad económica no ha podido compensar.
Vuelven a trepar las acciones y el dólar se acerca a los $1.500 tras los cambios en el GabineteEconomía03/11/2025
Las acciones argentinas en Wall Street comenzaron la semana con alzas y prolongan así las subas con las que cerraron octubre. Los bonos en dólares, por su parte, operaban con leves caídas en el inicio de la rueda de negociaciones.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
El exministro Domingo Cavallo afirmó que el gobierno de Javier Milei puede lograr "estabilidad y crecimiento sostenidos" si elimina el cepo y permite el dólar como moneda legal.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.