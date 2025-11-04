Bitcoin se hunde y el mercado habla de "miedo extremo"

El mercado de criptomonedas registró casi u$s1.280 millones en liquidación, mientras que las principales criptodivisas mantuvieron su tendencia bajista. Bitcoin (BTC) perforó los u$s105.000 a medida que continuaba el desapalancamiento en el mercado.



De esta forma, el volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. Este martes, continúa hundiéndose y ya se ubica en u$s103.700, según Binance.

Por su parte, Ethereum (ETH) registra un margen de ganancias negativo (-5,62%) y llegó a bajar de los u$s3.600 durante la noche, mientras que mostró también un alto volumen de negociación. Este martes llegó a perforar los u$s3.500.

En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con 8,1%, y seguida por BNB, con 5,9%, y Cardano (ADA), con 5,8%.



El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Se trata de una herramienta que mide el sentimiento del mercado financiero en una escala de 0 a 100 para determinar si los inversores están impulsados por el miedo o la codicia. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.



En este sentido, el open interest (OI) de Bitcoin aumentó ligeramente un 0,03 % en las últimas 24 horas. Este incremento puede significar nuevas posiciones cortas dentro del mercado. Sin embargo, para el comienzo de la jornada de hoy, casi el 70 % de los traders de Binance con posiciones abiertas en BTC apostaban por un aumento del precio del activo.

Con información de Ámbito