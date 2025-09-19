“Más de lo mismo”: Camacho cuestionó la ausencia de referentes libertarios en Salta

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el ministro de Infraestructura y a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho criticó la falta de dirigentes libertarios visibles en Salta. También planteó que el gobierno de Javier Milei deberá revisar su rumbo político y económico si quiere sostenerse en el tiempo.

“¿Dónde están los candidatos libertarios?”, se preguntó. El ministro sostuvo que el oficialismo nacional no tiene referentes claros en Salta. “¿Quiénes son los que defienden al gobierno de Milei aquí? No están”, cuestionó.

Camacho comparó la situación con las alianzas cambiantes del olmedismo en las últimas dos décadas, al que acusó de actuar con oportunismo político.

El ministro consideró que la gestión del presidente Javier Milei atraviesa un momento crítico. “Habrá que esperar más de lo mismo, porque ellos mismos lo dicen”, opinó.

Camacho insistió en que Salta debe priorizar sus problemas y exigir representación real en el Congreso. Rechazó la idea de que las críticas al gobierno nacional sean “destituyentes”.

“No veo un armado de destitución, pero el gobierno nacional tendrá que hacer una introspección”, aseguró.

En contraposición, Camacho reafirmó que la gestión del gobernador Gustavo Sáenz mantendrá la consigna “Primero Salta, primero los salteños” en cada debate político y legislativo.