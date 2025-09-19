El candidato sostuvo que la ciudadanía está priorizando legisladores que garanticen la llegada de fondos y proyectos comprometidos por Nación.
Camacho: “A ningún gobierno le importó el norte profundo, es hora que las provincias despierten”
El ministro de Infraestructura de Salta criticó el centralismo porteño y destacó el rol del gobernador Gustavo Sáenz en la defensa de los intereses provinciales.
En el programa Cara a Cara conducido por el periodista Mario Ernesto Peña, el ministro de Infraestructura y a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho advirtió que la discusión política nacional sigue ignorando las necesidades del norte argentino. Cuestionó el voto de diputados salteños contra el presupuesto universitario y defendió la gestión provincial frente al recorte de programas nacionales.
Camacho afirmó que la ideología partidaria nunca garantizó mejoras para el norte. “Cuando me paro a la derecha o a la izquierda de la ruta 34, está destrozada de los dos lados”, ejemplificó.
El ministro apuntó contra legisladores que votaron en contra de la ampliación presupuestaria para universidades. “Tres diputados del olmedismo votaron en contra del aumento, pese a haber estudiado en la UNSa”, señaló.
Camacho defendió la postura del gobernador Sáenz al sostener programas que Nación dejó de financiar:
- Incentivo docente, con fondos provinciales.
- 2.000 viviendas paralizadas, retomadas por la provincia.
- Centros de desarrollo infantil renegociados.
- Obras de agua en Salvador Mazza y Tartagal.
Camacho reiteró que Salta debe priorizar los intereses provinciales antes que las obediencias partidarias en el Congreso.
A continuación compartimos editorial del periodista Mario Ernesto Peña, en el programa Cara a Cara.
