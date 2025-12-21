Riquelme rearmó el Consejo: Delgado, asesores y el sueño de Dybala

Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.

Deportes21/12/2025

360

Boca comenzó a planificar el 2026, mientras Juan Román Riquelme definió a su “nuevo Consejo de Fútbol” que tendrá a Marcelo Delgado como responsable, siendo el único sobreviviente del tridente que conformó con Cascini y Serna. 

El “Chelo” seguirá siendo el nexo entre plantel y cuerpo técnico con la dirigencia, además de que tomará decisiones en torno al fútbol profesional. No obstante, Riquelme será quién tenga la última palabra en todos los casos. 

Según pudo saber Doble Amarilla, habrá tres asesores y especialistas en mercado de pases que trabajarán a la par de Delgado. Si bien los nombres no han trascendido, contarían con experiencias necesarias para ocupar el rol de scouting.

En el último escalón del armado del grupo de trabajo de Riquelme-Delgado estará Orlando Giménez, Jefe del Departamento de Legales del club que, junto a todo su equipo, asesorarán a las cabezas en cuestiones jurídicas. 

estudiantes-gano-el-trofeo-de-campeones-foto-fotobaires-IAIFJWD3BBB5NERLB3K6BPWSQUEstudiantes campeón: el "Pincha" alzó el Trofeo de Campeones

La primera decisión “fuerte” del “nuevo Consejo”

Mientras los primeros refuerzos ya asoman en el horizonte, Delgado y compañía deben definir el futuro de Claudio Úbeda: si continuará en la institución como entrenador principal, si se sumará a otro entrenador o, definitivamente, se aleja del club.

Por otra parte, a 11 días para finalizar el año, el club deberá resolver, además, la continuidad de varios futbolistas, entre los que está Ander Herrera, cuyo contrato vence a finales de este año y al que le ofrecerían un contrato por productividad. 

Con el arribo de Marino Hinestroza casi sellado tras su salida de Atlético Nacional como campeón de la Copa Colombia, la directiva liderada por Juan Román Riquelme acelera para cerrar otras piezas clave que den el salto de jerarquía esperado. El máximo anhelo sigue siendo Paulo Dybala. Aunque parece una quimera, el "Xeneize" busca seducir a la "Joya" para que sea el estandarte del nuevo proyecto.

Con información de Doble Amarilla

