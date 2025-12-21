El lateral de 26 años, quien quedará libre de Racing a fin de año, seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos y no será refuerzo del Millonario.
Riquelme rearmó el Consejo: Delgado, asesores y el sueño de Dybala
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.Deportes21/12/2025
Boca comenzó a planificar el 2026, mientras Juan Román Riquelme definió a su “nuevo Consejo de Fútbol” que tendrá a Marcelo Delgado como responsable, siendo el único sobreviviente del tridente que conformó con Cascini y Serna.
El “Chelo” seguirá siendo el nexo entre plantel y cuerpo técnico con la dirigencia, además de que tomará decisiones en torno al fútbol profesional. No obstante, Riquelme será quién tenga la última palabra en todos los casos.
Según pudo saber Doble Amarilla, habrá tres asesores y especialistas en mercado de pases que trabajarán a la par de Delgado. Si bien los nombres no han trascendido, contarían con experiencias necesarias para ocupar el rol de scouting.
En el último escalón del armado del grupo de trabajo de Riquelme-Delgado estará Orlando Giménez, Jefe del Departamento de Legales del club que, junto a todo su equipo, asesorarán a las cabezas en cuestiones jurídicas.
La primera decisión “fuerte” del “nuevo Consejo”
Mientras los primeros refuerzos ya asoman en el horizonte, Delgado y compañía deben definir el futuro de Claudio Úbeda: si continuará en la institución como entrenador principal, si se sumará a otro entrenador o, definitivamente, se aleja del club.
Por otra parte, a 11 días para finalizar el año, el club deberá resolver, además, la continuidad de varios futbolistas, entre los que está Ander Herrera, cuyo contrato vence a finales de este año y al que le ofrecerían un contrato por productividad.
Con el arribo de Marino Hinestroza casi sellado tras su salida de Atlético Nacional como campeón de la Copa Colombia, la directiva liderada por Juan Román Riquelme acelera para cerrar otras piezas clave que den el salto de jerarquía esperado. El máximo anhelo sigue siendo Paulo Dybala. Aunque parece una quimera, el "Xeneize" busca seducir a la "Joya" para que sea el estandarte del nuevo proyecto.
Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descenso
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros
El Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 al Bologna en la final disputada en Arabia Saudita.
Ángel Di María se llevó el Olimpia de Plata al mejor futbolista tras su exitoso regreso a Rosario Central, superando en la terna a Paredes y Lautaro Martínez.
En una tensa Asamblea Extraordinaria, el ex Secretario General Sergio Costantino fue designado como presidente de San Lorenzo de manera transitoria.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Definieron las zonas para la Primera Nacional 2026: el Cuervo y el Albo se enfrentarán en el interzonalDeportes22/12/2025
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
